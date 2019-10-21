Танцовщицу засняли на видео в публичном месте

Анастасия Волочкова показала, как расслабляется после репетиций. Уставшая балерина в платье, оголяющем грудь, и меховой накидке отправилась в бар, где приласкала чужую киску.

"Сегодня после восьмичасовой репетиции я пришла в своей любимый бар и встретила доброго друга", – рассказала танцовщица на видео.

После балерина начала гладить сервала – дикую кошку, считающуюся одной из самых редких. Животное ласками Волочковой было не очень довольно: кошка пыталась поцарапать балерину, после чего эпатажная звезда призналась, что очень боится.

Сейчас Анастасия Волочкова проводит на репетициях много времени – скоро она планирует выступить в Москве со своим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка".

Ранее "Утро" публиковало видео с опозорившейся Волочковой и ее фото в костюме бабочки с оголенным бюстом.