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"Женщина огонь": Галкин показал запрещенное видео с Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Юморист выставил на всеобщее обозрение неудачные кадры со звездой

В Интернете обсуждают видео со съемок передачи "Давай поженимся". На нем Лариса Гузеева пытается произнести фразу на камеру, но несколько раз подряд ошибается. После смеха в зале знаменитость резко обратилась ко всем: "Попробуйте только выложить кто-нибудь…"

Максима Галкина запреты ведущей "Давай поженимся" не остановили – он опубликовал ролик на своей странице в Инстаграм. Видео с актрисой комментаторов очень рассмешило, в Интернете Гузееву хвалили за артистизм и чувство юмора.

Многие зрители посмеялись и над коллегами Гузеевой. Пока ведущая пытается произнести на камеру нужный текст, Роза Сябитова поедает пирожок, а Василиса Володина снимает себя на телефон.

"Это гениально", "Лариса лучшая, ведь знала же, что выложат, актриса", "Лариса хороша, как всегда", "Пересмотрела уже раз пять, и все равно смешно", "Роза супер, конечно", "Женщина огонь", "Бомба", "Какая она крутая", "Роза хомячит себе", "Это очень круто", "Так смешно", – прокомментировали в Инстаграм Галкина.

Ранее смешные ролики с Ларисой Гузеевой выкладывал Гарик Харламов. Тогда за звезду заступились многие поклонники, посчитавшие, что юморист просто издевается над знаменитостью. 

Дарья ПЕТРОВА
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