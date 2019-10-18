Артистка рассказала о своей необычной страсти

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками снимком своего окна и призналась, что очень любит заглядывать в чужие окна. В комментариях под фото к такому признанию отнеслись по-разному: одни имеют такую же "зависимость", как и ведущая "Давай поженимся", другие считают, что знаменитость таким образом грешит.

"Мое окно. Люблю гулять в новых Странах и городах и смотреть в чужие окна. А вы?" – написала звезда в социальных сетях.

Сама Гузеева ничего греховного в своих действия не видит, о чем и сообщила возмутившимся пользователям.

"О, обожаю. Рассматривать занавески, интерьер. Муж говорит так нельзя, грех", "Это грех – смотреть в чужие окна", "Смотреть на окно и в окно, две большие разницы. В окно неприлично и даже опасно для психики", "Многие не подозревают, что за ними следят пара чужих глаз", "И я люблю. Но говорят это признак шизофрении", – написали подписчики под фото (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости, – узнать артистку смогли не все.