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"Всех с ума сводишь": звезда "Кухни" показала грудь

Мария Горбань. Фото: www.globallookpress.com
Актриса приняла участие в сексуальной фотосессии

Мария Горбань порадовала поклонников очередным пикантным снимком. На фото звезда сериала "Кухня" позирует в расстегнутом наряде, который позволяет рассмотреть ее голый бюст.

Сексуальное тело знаменитости вызвало однозначную реакцию у поклонников: они восхитились формами Горбань и признались, что она сводит их с ума своей красотой.

"Маша, пожалей нас, пенсионеров!", "Секси", "Какая вы красивая", "Как всегда на высоте, божественно красива! Фигура точеная. Богиня", "Слишком хороша", "Ты здесь своей красотой всех с ума сведешь или до инфаркта доведёшь!", "Ох, уж эти глаза", "Пушка", – написали подписчики под снимком Горбань в Инстаграме.

Мария Горбань считается одной из самых привлекательных актрис России. Девушка также входила в топ-5 самых желанных женщин по версии журнала MAXIM в 2015 году.

Актриса особенно полюбилась зрителям после съемок в сериале "Кухня". Популярна Горбань и в социальных сетях, где за ней следят более 1 млн. подписчиков. Знаменитость часто делится с ними сексуальными фото и видео. 

Дарья ПЕТРОВА
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