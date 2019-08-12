"Чертовски хороша": звезда "Кухни" обнажила тело на пляже

Знаменитость похвасталась идеальной фигурой

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань порадовала поклонников новым видео с отдыха. В черно-белом ролике актриса в купальнике стоит на коленях в море и демонстрирует роскошную фигуру.

Сексуальное видео пришлось по вкусу 65 тыс. поклонников Горбань. Они завалили звезду восхищенными комментариями. Некоторые девушки пытались узнать у Марии, как получить такое же стройное тело, но звезда не стала раскрывать свой секрет.

"Очень круто, "Красивая", "Идеальная", "Машуня, откройте секрет вашего сногсшибательного тела. Очень красивая", "Какая Вы худышечка, но Вам это идет. Вы прекрасны", "Ну, хороша, хороша чертовка", "Обожаю Марию, красота, грация, сексуальность – все в ней прекрасно", "Женщина-кошка", "Афродита из морской пены",

– расхвалили Марию в комментариях.

Скорее всего, видео со звездой "Кухни" снял ее супруг – фотограф Кирилл Зоткин. Он уже неоднократно показывал Горбань обнаженной.