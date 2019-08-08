"Горячая штучка": Седокова обнажила накачанное тело

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Анна Седокова устроила фотосессию в купальнике перед зеркалом. Все внимание на снимке привлекает к себе рельефное тело звезды – у певицы стали заметны кубики пресса. Подписчики в восторге от изменившейся внешности артистки, но отмечают, что роскошное тело стало выглядеть крупнее.
"Мощная девушка....крупная", "Прекрасная Госпожа! Я у Ваших ног!", "Ногастая, грудастая, жопастая. Короче – бомба", "горячая штучка", "Ух, какой пресс", "Красивый животик", "Сочная", "Шоколадка", "Сногсшибательная", "Какая же вы эффектная!", "Очаровательная, красивая, сексуальная, обворожительная женщина", – завалили комплиментами фото Анны.
Пока одни восхищаются внешностью сексуальной певицы, другие уверены, что красота Седоковой – это результат обработки в фоторедакторе:
"Одни фотошоп", "Страшилка", "Какая-то стремная стала, неестественная, как кукла", "Время беспощадно",
– раскритиковали в социальных сетях.
Ранее Анна Седокова повертела бедрами в прозрачном платье.
Президент Турции "заигрывает" с Украиной
Среагировала автоматизированная система контроля радиационной обстановки