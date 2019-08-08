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"Горячая штучка": Седокова обнажила накачанное тело

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА-Гры" удивила изменившейся фигурой

Анна Седокова устроила фотосессию в купальнике перед зеркалом. Все внимание на снимке привлекает к себе рельефное тело звезды – у певицы стали заметны кубики пресса. Подписчики в восторге от изменившейся внешности артистки, но отмечают, что роскошное тело стало выглядеть крупнее.

"Мощная девушка....крупная", "Прекрасная Госпожа! Я у Ваших ног!", "Ногастая, грудастая, жопастая. Короче – бомба", "горячая штучка", "Ух, какой пресс", "Красивый животик", "Сочная", "Шоколадка", "Сногсшибательная", "Какая же вы эффектная!", "Очаровательная, красивая, сексуальная, обворожительная женщина", – завалили комплиментами фото Анны.

Пока одни восхищаются внешностью сексуальной певицы, другие уверены, что красота Седоковой – это результат обработки в фоторедакторе:

 "Одни фотошоп", "Страшилка", "Какая-то стремная стала, неестественная, как кукла", "Время беспощадно",

– раскритиковали в социальных сетях.

Ранее Анна Седокова повертела бедрами в прозрачном платье. 

Дарья ПЕТРОВА
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