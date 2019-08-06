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Седокова повиляла бедрами в прозрачном платье

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась аппетитными формами

Анна Седокова сняла пикантное видео на отдыхе. Певица в полупрозрачном платье с большим разрезом танцевала на улице, покачивая бедрами и выставляя голые ноги на всеобщее обозрение. Кто снимал сексуальную знаменитость непонятно, сама она таинственно подписала: "танцевать на улице, слово тебя видит лишь один самый любимый".

Поклонники пришли в восторг от пикантного видео с Седоковой и буквально завалили красотку комплиментами.

"Идеальная Анечка", "Хорошие формы, ух, хочу такую женщину", "Я с ума схожу от нее, бомба", "Знойная красотка", ""Как еще мужчины не сгорели, глядя на тебя, ух, ведьмочка", "Огонь девочка", "Тело потрясающее",

– расхвалили звезду в Instagram.

Восторженные комментарии сменились критикой. У звезды заметили лишний вес. Кто-то и вовсе предположил, что скоро Седокова может стать мамой в четвертый раз.

"Старушка", "В платье вы очень красивая. Пока не выставляете короткие и толстые ножки. Сразу становитесь как поросеночек", "Странные танцы", "Надо поменьше кушать", "Беременная опять", "За четвертым пошла?",

– интересуются в Сети.

Ранее Анна Седокова продемонстрировала пышный бюст на пляже. 

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА
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