"Жуть": изуродованную Седокову сняли на видео

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Певица Анна Седокова и актриса Марина Федункив вместе летели в самолете. Скоротать время в полете звезды решили с помощью телефона: они записывали забавные видео, на которых их внешность сильно изменилась. Анна Седокова потеряла свою красоту и превратилась в черта с красными глазами, а затем в кота.
Странными видео знаменитость решила поделиться с подписчиками, которые по-разному отнеслись к изменившейся внешности Седоковой и ее подруги.
"Деградация полным ходом, мама наденсилась", "Дурынды", "Жуть", "Аня самый милый дьяволенок", "Клево подурачились", "Дуры", "Мегера",
– написали в комментариях.
Ранее Седокова снялась еще в одном видео с Николаем Басковым. А до этого рассказала, как бывший супруг упрекал ее за лишний вес.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов