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"Жуть": изуродованную Седокову сняли на видео

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистку обвинили в деградации после странной съемки

Певица Анна Седокова и актриса Марина Федункив вместе летели в самолете. Скоротать время в полете звезды решили с помощью телефона: они записывали забавные видео, на которых их внешность сильно изменилась. Анна Седокова потеряла свою красоту и превратилась в черта с красными глазами, а затем в кота.

Странными видео знаменитость решила поделиться с подписчиками, которые по-разному отнеслись к изменившейся внешности Седоковой и ее подруги.

"Деградация полным ходом, мама наденсилась", "Дурынды", "Жуть", "Аня самый милый дьяволенок", "Клево подурачились", "Дуры", "Мегера",

– написали в комментариях.

Ранее Седокова снялась еще в одном видео с Николаем Басковым. А до этого рассказала, как бывший супруг упрекал ее за лишний вес

Дарья ПЕТРОВА
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