"Противно": Баскова и родившую Седокову сняли на видео

Ролик успели посмотреть почти 400 тысяч человек

Николай Басков попробовал себя в роли короля, а Анна Седокова стала мамой еще одного сына – все это для нового клипа казахского артиста Анатолия Цоя. Он снял видео на песню "Полтора корейца".

Для своего ролика певец привлек несколько российских знаменитостей. Например, Николай Басков стал управлять семью королевствами, а Анну Седокову засняли рядом с коляской, где лежал младенец.

Комментарии к клипу очень разные: одни пользователи даже не смогли понять суть происходящего и назвали видео "бредом" и "чушью", другие, наоборот, считают ролик очень современным и интересным.

"Это ужас, противно слушать", "Кайф, послушал 3 раза", "Басков отлично смотрится в роли царя", "С юмором, но интересно", "Николай сногсшибательно выглядит", "Это невозможно смотреть", "Непонятно ничего",

– разделились мнения комментаторов.

Ранее "Утро" писало, что Николай Басков пропал после смерти отца.