"На таких не женятся": Волочкову обозвали "пьянчугой" после слухов о свадьбе

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Новость о том, что Анастасия Волочкова собирается замуж быстро разлетелась по Сети. Пользователи начали гадать, кто же станет женихом звезды, а кто-то принялся высмеивать танцовщицу, утверждая, что такую женщину замуж никто не возьмет. Анастасии припомнили многочисленные скандалы и даже обвинили в алкогольной зависимости.
Комментаторы сомневаются, что Волочкова действительно выйдет замуж, а все происходящее считают просто пиар-акцией.
"Не переживайте, Волочкова регулярно замуж собирается и эта песня будет вечной. На таких не женятся ", "Всё по кругу грандиозное шоу, грандиозная свадьба, конь. <> Пьянчуга не угомонится никак", "Замуж все охота ей, да никто не берет, даже несмотря на ее шпагат", "Волочкова опять пиарится"
– жестко высказались комментаторы.
На защиту звезды встал журналист Денис Сорокин, из-за видео которого в Сети и начались бурные обсуждения. Он уверяет – свадьбе быть, но вот женихом будет не он.
"Свадьба у нее действительно будет: яркая, красивая и роскошная – в лучших традициях Волочковой! У нее есть прекрасный жених…",
– оправдывается Сорокин.
Ранее Анастасия Волочкова пострадала из-за своих раздвинутых ног.
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