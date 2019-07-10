"На таких не женятся": Волочкову обозвали "пьянчугой" после слухов о свадьбе

Знакомый балерины раскрыл подробности предстоящего торжества

Новость о том, что Анастасия Волочкова собирается замуж быстро разлетелась по Сети. Пользователи начали гадать, кто же станет женихом звезды, а кто-то принялся высмеивать танцовщицу, утверждая, что такую женщину замуж никто не возьмет. Анастасии припомнили многочисленные скандалы и даже обвинили в алкогольной зависимости.

Комментаторы сомневаются, что Волочкова действительно выйдет замуж, а все происходящее считают просто пиар-акцией.

"Не переживайте, Волочкова регулярно замуж собирается и эта песня будет вечной. На таких не женятся ", "Всё по кругу грандиозное шоу, грандиозная свадьба, конь. <> Пьянчуга не угомонится никак", "Замуж все охота ей, да никто не берет, даже несмотря на ее шпагат", "Волочкова опять пиарится"

– жестко высказались комментаторы.

На защиту звезды встал журналист Денис Сорокин, из-за видео которого в Сети и начались бурные обсуждения. Он уверяет – свадьбе быть, но вот женихом будет не он.

"Свадьба у нее действительно будет: яркая, красивая и роскошная – в лучших традициях Волочковой! У нее есть прекрасный жених…",

– оправдывается Сорокин.

Ранее Анастасия Волочкова пострадала из-за своих раздвинутых ног.