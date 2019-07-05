Страдающая Волочкова похвасталась боевыми умениями

Знаменитость продемонстрировала необычный талант

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие во флешмобе, цель которого открыть бутылку при помощи ног. Своим фантастическим результатом танцовщица поделилась с миллионом подписчиков, демонстрируя, что способна не только садиться на шпагаты, но и выполнять приемы из боевых искусств.

На ролике видно, что Волочкова в пуантах легко раскручивает крышку на бутылке. По признанию самой звезды, сделать это было проще простого, несмотря на то, что недавно на повредила ногу и теперь страдает от боли.

"Насмотревшись на флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой. Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах",

– написала Волочкова.

Танцовщица считает, что справится с трюком ей помогла не только физическая форма, но и любимый мужчина, который держал бутылку в руках.

Ранее "Утро" показало видео с шатающейся Анастасией Волочковой.