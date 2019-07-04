"Корова": Каменских унизили из-за гигантских ног

Новый наряд звезды стал поводом для насмешек

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фотографией в странном наряде. На снимке девушка одета в красный комбинезон. Если верхняя часть тела знаменитости вопросов не вызывает, то низ стал поводом для насмешек. Широкие штаны сделали ноги Каменских непропорционально длинными и объемными.

В итоге Настя, рост которой 175 см, стала выглядеть гигантом – так считают подписчики. Придрались и к позе звезды: комментаторы считают, что Каменских слишком старается произвести впечатление.

"Чересчур много понтов", "Ну не знаю...Дело вкуса", "Корова", "Фото ужасное. Гулливер – Каменских", "Как тот клоун, который в цирке ходит на больших подставных макетах", "Уже не знает, как еще произвести впечатление", "Фото не удачное:(( сверху хорошо ,а снизу ноги огромные", "Где взять такие шторы?",

– высказались в социальных сетях.

В последнее время Настя Каменских постоянно оказывается в немилости у поклонников, не помогают даже откровенные снимки, где звезда демонстрирует декольте. Подписчики жестко критикуют внешность и поведение звезды: "Настя, где твои манеры", "Обезьяна", "Безмозглая", "Вульгарная" – не стесняются в высказываниях в Instagram.

Недавно Настю Каменских начали подозревать в том, что она увеличила бюст: в Сети заметили, что грудь девушки все время выглядит по-разному.