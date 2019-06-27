"Накачала?": бюст Каменских изменился

Тело знаменитости округлилось после замужества

Новое фото Насти Каменских стало поводом для дискуссий. На снимке сексуальная певица наклонилась перед фотографом, демонстрируя пышную грудь. Поклонники принялись обсуждать роскошные формы: они заметили, что бюст девушки выглядит то меньше, то больше. Кто-то и вовсе предположил, что Каменских обратилась за помощью к пластическим хирургам.

Комментаторы не сомневаются в красоте и сексуальности звезды, а вот ее раскованные позы вызывают у них неоднозначную реакцию. Один из подписчиков обратился к Потапу, намекая, что стоит больше времени уделять супруге.

"Потап займись ей на выходных <…> тычет своими достоинствами во все камеры", "То есть грудь, то уже нет", "Откуда такая грудь?", "Кто-то сделал себе грудь", "Накачала что ли?", "Как-то резко грудь появилась",

– прокомментировали в Instagram.

Тело Насти Каменских не дает покоя поклонникам. После неожиданной свадьбы с Потапом новые фото певицы тщательно рассматривают: подписчики надеются увидеть округлившийся животик, указывающий на беременность. Кто-то считает, что пышные формы просто последствия медового месяца.

"Настя беременна", "Да не беременна она, это жирок", "Это точно беременность", "Руку на живот положила все – беременная", "Просто отъелась после свадьбы",

– поспорили пользователи.

Ранее Потап сфотографировал полностью голую Каменских в кровати.