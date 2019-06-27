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"Накачала?": бюст Каменских изменился

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux_daily
Тело знаменитости округлилось после замужества

Новое фото Насти Каменских стало поводом для дискуссий. На снимке сексуальная певица наклонилась перед фотографом, демонстрируя пышную грудь. Поклонники принялись обсуждать роскошные формы: они заметили, что бюст девушки выглядит то меньше, то больше. Кто-то и вовсе предположил, что Каменских обратилась за помощью к пластическим хирургам.

Комментаторы не сомневаются в красоте и сексуальности звезды, а вот ее раскованные позы вызывают у них неоднозначную реакцию. Один из подписчиков обратился к Потапу, намекая, что стоит больше времени уделять супруге.

"Потап займись ей на выходных <…> тычет своими достоинствами во все камеры", "То есть грудь, то уже нет", "Откуда такая грудь?", "Кто-то сделал себе грудь", "Накачала что ли?", "Как-то резко грудь появилась",

– прокомментировали в Instagram.

Тело Насти Каменских не дает покоя поклонникам. После неожиданной свадьбы с Потапом новые фото певицы тщательно рассматривают: подписчики надеются увидеть округлившийся животик, указывающий на беременность. Кто-то считает, что пышные формы просто последствия медового месяца. 

"Настя беременна", "Да не беременна она, это жирок", "Это точно беременность", "Руку на живот положила все – беременная", "Просто отъелась после свадьбы",

поспорили пользователи.

Ранее Потап сфотографировал полностью голую Каменских в кровати. 

Дарья ПЕТРОВА
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