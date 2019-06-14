"Скоро будет порно": замужняя Каменских полностью разделась

Певице предложили сделать аналогичный кадр с более пикантного ракурса

Муж Насти Каменских заснял ее пробуждение на камеру, запечатлев вид красотки сзади без белья. Звезда не постеснялась выложить интимный снимок в Сеть и сделала добрым утро почти 300 тысяч человек, оценивших фотографию.

Восторженные сообщения от поклонников сменились жесткой критикой – знаменитость осудили за неподобающий вид и напомнили, что на нее подписаны и дети, а, возможно, и сын ее мужа Потапа от первого брака.

"Это уже перебор", "Ужас, зачем такое выставлять? Половину аудитории дети, они смотрят и тоже выкладывают", "А сын Потапа на вас не подписан случайно?", "Что не сразу голая спереди уже! Терять нечего", "Скоро явно будет порно. После замужества понесло", "В трусах было бы лучше", "Походу, у нее крыша поехала уже совсем",

– жестко прошлись по Каменских в комментариях.

Защитники Насти заваливают сексуальную певицу комплиментами, просят продолжать публиковать подобные снимки, а также интересуются – стоит ли ждать подобный снимок с изображением Потапа.

Напомним, Каменских и Потап внезапно поженились в конце мая после 13 лет творческого сотрудничества. После замужества певица не стала вести скромнее, наоборот, все чаще публикует пикантные снимки в купальнике и без него.