"Божественно хороша!": Каменских в мини разбудила страсти

Артистка показала смелый образ с вечеринки

Анастасия Каменских не раз восхищала поклонников формами. И новый снимок – с празднования дня рождения участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Позитива, – опубликованный на ее странице в Instagram, также распалил страсти.

В кадре звезда позирует с распущенными волосами, неброским макияжем и в одежде, но выглядит не менее сексуально. На прелестнице откровенное яркое мини-платье, которое подчеркнуло ее сочную фигуру и оголило длинные стройные ножки.

Певица оставила под фото лишь одно слово – #отридцалово. Наверное, имела в виду, что коллеге, которого они поздравляли, исполнилось 30 лет.

Фанаты отреагировали, как всегда, очень бурно. Многие восхищались:

"Божественно хороша!!!)))😍 Восхитительная Настенька!!!)))🔥 Самая самая красивая!!!)))😍", "Само очарование", "Настя просто бомба 😈🔥", "У Вас очень красивые черты лица"", "Ух, какие ножки!", "Божественная", "Просто милашка", "Красотка", "Очень горячо!", "Красивая фигурка", "Сочная, "Фигуриста очень", "Секси", "Super", "Красотка", "Просто огонь"., "львица", "Шик".

Многие не смогли сдержать чувств. "Обожаю тебя Настя💋", "Люблю😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы мне снились 😂", "Тут Настя влябляет в себя парней? 😉 Будьте осторожны!", – признавались и шутили они.

Некоторые вспомнили, что в последнее время часто говорят о Каменских, и поинтересовались: "Так Вы уже вышли замуж за Потапа?", "Послезавтра свадьба с Потапом?". При этом одни советовали ей поскорее стать женой, другие, напротив. отговаривали от брака с Потапом.

На вечеринке артистка была не одна, а в обществе певца, с которым ранее выступала в дуэте, а теперь соединила молва – суудачат об их скорой свадьбе, которая якобы запланирована на 25 мая. Но на коллективных фото знаменитости позировали не вместе.

Фанаты тут же отметили, что кумиры утаивают от них правду о своих отношениях. "Чтобы в комментариях никто не писал про свадьбу с Потапом на фото стала рядом с Позитивом, оригинальное решение", – прокомментировал один из них

"Вид напряженный, не айс", "..опа как у Ким", – написали те, кому не понравился вид артистки на снимке.

Кто-то порадовался: "Наконец-то, одета!!!!!". Видимо, намекая на то, что в последнее время звезда чаще показывалась в чересчур провокационном виде. На днях она завела публику, выйдя на сцену в черном платье с прозрачными вставками на рукавах и груди и микрошортах, до этого возбудила голой грудью, поразила сексуальным нарядом, взбесила в бикини и изящно открыла нежные прелести.