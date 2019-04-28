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Каменских поразила сексуальным нарядом

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру

Анастасия Каменских продолжает дразнить подписчиков сексуальными фотографиями. На этот раз певица предстала перед публикой в новом откровенном образе.

На снимке певица показалась в обтягивающем платье с декольте. Наряд эффектно подчеркнул грудь Каменских. Томный взгляд артистки буквально свел всех с ума.

"Королева!😉", "Богиня😻", "Тянешь на женщину мечты!", "невероятно красиво ❤️", "Красотулечка👍", "Круто получилось!❤️", "Боже! Какая ты красивая👍😍".

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако нашлись и те, кому образ Анастасии не понравился. "На разок и то, под пивас!!!!!!!", "Не узнала Каменскую!( Совсем не похожа на себя! Она гораздо красивее ,чем на этом фото!))".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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