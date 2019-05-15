"Мурашки и слезы": Каменских в мини завела публику

Новый образ певицы не оставил равнодушных

Анастасия Каменских опубликовала в Instagram свежее видео. На нем звезда поет. Фанаты бурно отреагировали на увиденное.

В ролике артистка одета в очень короткое черное платье с прозрачными вставками на рукавах и груди. Из-под юбки виднеются шортики. С пояса впереди свисают цепочки, напоминающие аксельбанты, и болтается сумочка, которую звезда убирает набок.

Картина впечатлила подписчиков. А надпись (" #обіцяю") заинтриговала. На страницу Насти посыпались эмооциональные коментарии, но разные.

Одних увиденное и услышанное взволновало до глубины души.

"Мурашки и слезы🌸Люблю, люблю, люблю👍👍👍🌺🌸🌺😘😘😘 ", "Плачу и плачу... Цепляет", "Такие, как ты, вдохновляют 💋🔥", "Красивый образ🌼🔝♥️", "Нереально трогательно, круто, мощно, невероятно красиво 🌺🌸 ", "Супер", "Нереально", "Кайф!", "Даже не знаю, что лучше – внешность или голос", "Невероятная", "Самая лучшая!!!!😍😍🔥", "Настя, как всегда, на высоте", "Действительно мощный вокал", "Это божественно", "Классная девочка!",

– поделились они впечатлениями. Другие возмутились:

"Вот уж (ругательное слово) мода!.. 😂😂 Сумку торгашную из 90-х напялила, и типа круто", "Смешно", "Это же полностью скопированный образ Бейонс, смотреть даже неприятно как-то", "Она так лицо кривит...", "Все эти попы, как у Ким, не раскрывают Ваш голос".

Остальные затронули личную жизнь певицы. И продолжили обсуждение новости о ее скором замужестве.

"Солнышку поет своему", "Видно, что влюбленна👍🔥И скоро он станет ее мужем!", "Да, свадьбе быть с Потапом!!! Счастье видно в глазах, аж искры летят у Насти",

– написали они. И, видимо, оказались правы, ведь, несмотря на то что Каменских продолжает скрывать правду – накануне она заявила в интервью Clutch, что "раскроет своего мужчину", но не теперь ("Когда я буду готова и захочу что-либо объявить, сказать, поведать, я обязательно это сделаю"), предстоящее событие продолжают обсуждать.

Между тем СМИ сообщают, что слухи о предстоящем бракосочетании Насти Каменских и Потапа подтвердились. Жених и невеста разослали гостям своей свадьбы необычные пригласительные, пишут "7 дней". Но, так как будущие супруги еще надеются сохранить тайну от прессы, то текст открыток зашифровали.

О планах Потапа и Насти Каменских пожениться заговорили на минувшей неделе. тогда же стало известно, будто свадьба грянет в конце мая. Артисты молчат, а поклонники уже вовсю поздравляют их в соцсетях.

Песню "Обещаю" на украинском языке артистка выпустила на днях. Часть композиции посвящена ее любимому человеку, отметила звезда.

Между тем артистка не раз будоражила воображение провокационными кадрами. Она возбуждала мужчин прелестями, радовала поклонников эротическими снимками, заводила, показав декольте и обнаженные ягодицы.