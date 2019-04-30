Украинская певица отправилась в теплые края

Анастасия Каменских не отстает от остальных звезд Instagram. Она постоянно выкладывает на своей странице откровенные снимки, чем радует поклонников. Новое соблазнительное фото звезды вызвало у них противоречивые чувства.

Певица загорала в Турции, блистая аппетитными формами в откровенном бикини. Такою она и снялась на черно-белом фоне, а полученный кадр, следуя моде, поместила в соцсети. "Солнце удовольствие", – подписала исполнительница.

Вид певицы поразил воображение фанатов. Они пристально рассмотрели и декольте, и обнаженные ягодицы артистки. Увиденное никого не оставило равнодушным.

Но мнения подписчиков сильно разошлись. Одни упрекали и ругали певицу, не стесняясь в выражениях:

"Настя, ты испортилась, была... ярче. Похоже, депресия...", "не интересна, увы", "Очень вульгарная, это твой самый большой минус... зачем тебе это надо?", "Фу!", "Не надоело себя выставлять?", "Задолбала своими мослами трепать, лучше бы детей рожала, уже старушка", "Еще ума не набралась?"

Самые преданные фанаты хвалили певицу и засыпали ее комплиментами. "Ты крутая, Настя", "Отличная, сочная", "Как всегда, на высоте, даже возраст против тебя бессильный", "Фигура просто идеальная", "Настя, как всегда, прекрасна!", "Попа как у Ким!", "Купальник – бомба", "Сладкий персик", "Ох, хороша Настя! Волнуешь воображение!", "Уф, горячая", Настя-Настя. До чего ж ты хороша, зараза!", "Пампушка наша", – восхищались они.

Один поклонник пошутил: "Томная турецкая киса скучает по водочке и кокосам". Другой, назвав девушку зайкой, признался в тайном желании.

Кто-то поинтересовался, почему Настя "живот прикрыла", заподозрив, что она в интересном положении. Некоторые при этом иронично добавили, что ей лучше рожать не от бывшего партнера по сцене Потапа.

Артистку не раз и до этого подозревали в беременности. Судачили также о том, что Потап и Настя женаты, но не говорят об этом из-за пиара.

За откровенные снимки и нескромную одежду украинскую артистку нередко ругают подписчики. Она же не стесняется демонстрировать фигуру и в обтягивающем платье с декольте, и в таком соблазнительном виде, что фанаты не могут сдержать эмоций. Не прочь и сексуальный кадр со своим участием показать, и бушующие страсти разбудить...