"Закос под Кардашьян": оголенная Каменских разбудила страсти

Артистка показалась в сексуальном черном наряде

Анастасия Каменских часто выкладывает на своей странице в Instagram откровенные снимки. И фанаты всегда горячо реагируют на это. Так случилось и теперь. Певица разместила новый кадр, который тут же стали обсуждать пользователи соцсети.

На фото звезда изображена в черном плотно облегающем тело платье с глубоким декольте и темных очках. Она стоит на лестнице, согнув одну руку и подняв волосы, собранные в длинный хвост.

Вид артистки и покорил, и возмутил поклонников. Многие упрекнули ее в подражании:

"Закос под Кардашьян", "А-ля Beyonce'... ну зачем так копировать королеву RnB", "Непорядок", "Под Beyonce на премии Ama 2008 09... она так сделала при исполнении Single Ladies", "Она часто под нее косит", "На этом фото есть сходство с Ж. Фриске...", "Очень сильно косишь под Ким, детский сад", "Не стоит пытаться копировать зарубежных звезд. Это же очевидно".

Кому-то не понравилась чрезмерная, по их мнению, стройность певицы. "Жесть худая", "Высохла вообще", – распекали такие.

Некий фанат расстроился. Он спросил, "где фото в трусиках". Другой почему-то решил, что звезда "беременна от Потапа".

Остальные восхищались и осыпали любимицу комплиментами:

"Кайфовая", "Не кисло", "Класс", "Вы реально под Кардашьян косите, но Ваши фото лучше", "Обожаю", "Это фото покорит весь мир", "Крутая", "Богиня", "Настюша, Вы прекрасны!", "Самая сексуальная, горячая девушка", "Красотка... тебе очень идет".

До этого артистка выложила другое фото, на котором показана в том же наряде, но крупным планом и без темных очков. Зато отчетливо видны соблазнительные изгибы тела и пышный бюст.

Кадр также не оставил равнодушными подписчиков. Реакция, правда, была разная.

"Сначала трусы, потом одежда. Что-то подозрительно", "Как труп", "Привет, секси-бомба", "Трусы перестала свои выставлять, наконец-то... на пользу пошло или ума добавила ссора с Потапом?!", "Жирная очень ты", "Слава богу, перестала выставлять фотки в трусах, повзрослела", "Настя, ты ужасна!", "Ты издеваешься?", "Бомба", "Очень красивая и шикарная Настя Каменских в этом образе",

– комментировали пользователи Сети. Такие бурные страсти вызывает каждая публикация украинской поп-звезды.

Красотка не раз покоряла фанатов сексуальностью, раздражала обнаженкой, показывала вид спереди и блистала голыми прелестями.