"Куда ты катишься?": раздетая Каменских удивила формами

Известная певица снова показала обнаженку

Настя Каменских выложила в соцсети чересчур провокационное фото с церемонии вручения премии YUNA 2019. На нем она изображена в роскошном платье, которое не скрывает прелестей – соблазнительная грудь покоится в лифе с глубоким декольте, а спина оголена почти до ягодиц.

Сама артистка ничего не написала под снимком. Зато отличились ее поклонники. Одни возмущались:

"Настя, куда ты катишся?.. нет слов, одни буквы просто", "Оборзела", "Приятно хоть, что нет голого зада..."



Другие без устали восхищались и осыпали девицу комплиментами.



"Ой, кто это у нас? Удивила!", "Красивая", "Секси", "Шикарная девушка", "Отлично выглядите, Анастасия", "Вау! Наконец-то, нормальная фото! На секси согласилась?", "Что-то подобное прикиду Мэрилин Монро на дне рождения Джона Кеннеди. Очень красиво", "Какая грация", "Лялечка", "Все, как всегда, бомбически скромная сексуальность", "Ну ты шикарная", "Лапочка",

Мужчины выразили эмоции и пожелания: "Вкусняшка", "А ниже?", "Я покувыркался бы с тобой", "Ну что это такое, спина, а где сиськи?".

Ранее вокалистке вручили премию в номинации "Лучший эстрадный хит". Жюри оценило ее песню "Тримай", вышедшую весной прошлого года. До сцены ее довел бывший партнер по творчеству. Однако подняться за статуэткой Потап отказался.

В благодарственной речи самой исполнительницы чувствовалась радость от получения награды. Но о провожавшем ее к награде рэпере, который написал хит, принесший успех артистке, не было сказано ни слова. "Спасибо вам! Я так счастлива. И спасибо огромное моей команде", - написала Настя Каменских позже на своей странице в Instagram.

В последнее время украинская певица не раз демонстрировала подписчикам соцсети свою фигуру, то блистая некоторыми ее частями из откровенного наряда, то в полностью голом виде. И, хотя сексуальный ракурс мог завести фанатов, не всем из них такое это нравилось. Вот и в этот раз, как видно, красотка им не угодила...