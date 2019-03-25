Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Куда ты катишься?": раздетая Каменских удивила формами

Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица снова показала обнаженку

Настя Каменских выложила в соцсети чересчур провокационное фото с церемонии вручения премии YUNA 2019. На нем она изображена в роскошном платье, которое не скрывает прелестей – соблазнительная грудь покоится в лифе с глубоким декольте, а спина оголена почти до ягодиц.  

Сама артистка ничего не написала под снимком. Зато отличились ее поклонники. Одни возмущались:

"Настя, куда ты катишся?.. нет слов, одни буквы просто", "Оборзела", "Приятно хоть, что нет голого зада..."  

Другие без устали восхищались и осыпали девицу комплиментами.

"Ой, кто это у нас? Удивила!", "Красивая", "Секси", "Шикарная девушка", "Отлично выглядите, Анастасия", "Вау! Наконец-то, нормальная фото! На секси согласилась?", "Что-то подобное прикиду Мэрилин Монро на дне рождения Джона Кеннеди. Очень красиво", "Какая грация", "Лялечка", "Все, как всегда, бомбически скромная сексуальность", "Ну ты шикарная", "Лапочка", 

Мужчины выразили эмоции и пожелания: "Вкусняшка", "А ниже?", "Я покувыркался бы с тобой", "Ну что это такое, спина, а где сиськи?".

Ранее вокалистке вручили премию в номинации "Лучший эстрадный хит". Жюри оценило ее песню "Тримай", вышедшую весной прошлого года. До сцены ее довел бывший партнер по творчеству. Однако подняться за статуэткой Потап отказался.

В благодарственной речи самой исполнительницы чувствовалась радость от получения награды. Но о провожавшем ее к награде рэпере, который написал хит, принесший успех артистке, не было сказано ни слова. "Спасибо вам! Я так счастлива. И спасибо огромное моей команде", - написала Настя Каменских позже на своей странице в Instagram.

В последнее время украинская певица не раз демонстрировала подписчикам соцсети свою фигуру, то блистая некоторыми ее частями из откровенного наряда, то в полностью голом виде. И, хотя сексуальный ракурс мог завести фанатов, не всем из них такое это нравилось. Вот и в этот раз, как видно, красотка им не угодила...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей