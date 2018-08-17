Голый бюст Каменских разозлил поклонников

Певица явно переборщила с эротикой

Совсем недавно артистка лежала под капельницей в больнице из-за отравления. И вот уже несколько дней Настя отдыхает в Италии. Там она часто фотографируется и публикует снимки в соцсети.

Вчера бывшая солистка дуэта с Алексеем Потапенко разместила в Instagram очередной кадр. На нем красотка позирует в короткой ночной рубашке со звездочками.

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При этом одна лямка кокетливого наряда упала с плеча и полностью оголила правую грудь девушки. А она прикрыла прелести рукой и томно провела по губам языком.

"Solo tua" ("Только ваши"), – подписала фото Настя.

Пользователи до сих пор обсуждают снимок. Поток комментариев не иссякает.

"Красивое фото и очаровательная девушка!", "Суперкрасотка!", "Настёна, ну какая же ты прелесть", "Настя, красиво и смело!", – похвалили одни.

А другие заявили: "Фу, сдурела девка! Явный признак одиночества", "Ты классная, но так себя открывать, чтобы быть раскрыта вот как ты, извини", "Пахнет сексом", "Как ты могла, ты же такая скромная была, такая классная, а теперь оголила грудь, зачем?.. очень неприятно", "!Во что превратилась?Прости......Господи!", "Ого! Просто внешность не привлекает уже! Нужен элемент эротики...?!", "Вульгарно, я отписываюсь".

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 16 Авг 2018 в 2:10 PDT

И это не удивительно. Поклонники и просто подписчики часто, увидев подобное, делятся на два непримиримых лагеря. Одни восхищаются смелостью и красотой, другие ругают за чрезмерную вульгарность изображения, отмечает EG.RU.

На странице Насти Каменских в Instagram в последнее время нередко появляются фотографии, которые вызывают недоумение подписчиков. Они уверены, что артистке не стоит чересчур эксплуатировать свой эпатажный образ и выдающуюся внешность.