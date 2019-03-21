"В самом соку": Каменских восхитила пышным телом

Украинская артистка показалась в откровенном наряде

Настя Каменских не раз демонстрировала свои прелести. Но теперь она буквально шокировала поклонников чересчур смелым видом.

На фото певица стоит в белом боди, плотно облегающем ее аппетитные формы и выгодно подчеркнувшем ее ноги. Красота, прикрыв рот рукой, томно смотрит перед собой.

Под кадром звезда украинской сцены поделилась с фанатами "радостной и важной новостью". Она рассказала, что долго работала над новой коллекцией, и вот, наконец, все готово:



"Мы воплотили в ней всё свое вдохновение, самые смелые идеи и конечно же, ваши пожелания. Потому что вы и есть мое вдохновение. Каждая девочка, которая идет к своей мечте – моя мотивация! Именно для вас и создается",

Увиденное вызвало у подписчиков разные эмоции, и они сразу поделились мнениями. Одни восхищались.

"Девка в самом соку", "Очень горячо", "Тебе прекрасно в белом, с твоим изумительным телом", "Самая! Именно самая красивая певица Украины! Идеальная вся...", "Вкусняшка", "Сексуальная", "Отличное тело, красавица", "Очаровательно!", "Интересно", "Супер-пупер","Шикарные ножки","Хороший купальник", "Ух ты… Настенька Супер", "Милашка", "Очень… Сексуальна", "Ну вот, вроде и пышка, но лишнего ничего, из разряда девушек, которых хочется потискать и пожамкать"

– осыпали они артистку комплиментами. Некоторым фото показалось слишком откровенным и не понравилось. Такие возмутились:

"Жесть. Шок", "Зачем показывать своё обнаженное тело все время? Как будто показать больше нечего", "Что-то с головой, надоела голая...", "Опять труселя", "Все вареник рассмотрели?.. Вах...", "Пирожок видно", "Надень юбку, надоела голая, красивого нет ничего, противно смотреть", "Так раньше нравилась, такая интеллигентная девушка казалась, а сейчас, как одна стала петь, так одна пошлятина. По ходу больше нечем брать зрителя...", "Что-то надоели эти фото в труселях, может, сменить образ?", "Давненько ты, Настасья, задницей своей не делилась,.давай чего-нибудь новенькое в этом плане. А то скучно что-то".

Нашлись и те, кто заметил, будто звезда поправилась. "Насть, ты увеличилась в объемах?", "Похудеть бы килограмм на 15...", "Ого, ты жирная", "Какая крупная женщина!", – прокомментировали такие.

Кто-то даже предположил, что Каменских беременная, ведь, по их мнению, пришло время: "Пора уже идти в декрет. Очень хочется видеть вас счастливой мамочкой и любимой женой".



Ранее Настя и ее партнер по дуэту Потап рассказали, что их связывает. В последнее время они невольно подогревали слухи о своем романе, ведь находятся вместе почти всегда. Фанаты подозревают, что певцы давно женаты и даже ждут общего ребенка, но те отказываются комментировать свою личную жизнь.

Бурные чувства вызывали до этого и другие снимки артистки. Вид ее фигуры не раз будоражил интернет-пользователей.







