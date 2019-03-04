"Шикарный вид": Каменских показала сексуальный ракурс

Провокация звезды взорвала интернет

Певица Настя Каменских в очередной раз решила показать своим преданным почитателям лучшее, что у нее есть – прекрасную фигуру.

На своей страничке в Instagram знойная звезда выложила свой снимок, снятый в весьма пикантном ракурсе: то немногое, что на ней было надето не скрывало, а скорее подчеркивало Настины большие достоинства.

Увы, многим поклонникам Каменских показалось, что фото Анастасии слишком уж вульгарное: "Попа как у ким", "Опять плохо", "А кроме **** больше нечего показать?", "А кроме задницы у тебя еще что-то есть, не пора ли уже чтобы появилась какая-нибудь классная песня, а то только задница", "Хабалка , когда мозгов нет, выставляют отработанную задницу", "Сплошной целюлит, фу, чем хвастатся!!!", "Да, стареет девочка!!!!!! Если пришлось попу демонстрировать, плохи твои дела, детка!!!! Осталось так мало времени.......Жаль!", 2Настя ты певица или для дешевых журналов позирует????", "Как низко пала. Жаль!","*Порнозвезда* отлично подходит к этому фоту, смысл этой фотки?".

Однако другие подписчики Насти ее одобрили: "Шикарная, супер!", "Вкусняшка", "Настенька Ти просто космос!!! Как тебя можно не любить", "На себя в зеркало посмотрите, ни кожи, ни рожи. А зависть она такая", "Ну красиво же выглядит Настя.Молодец старается.Не лежит на диване а работает над собой.Здесь всех злит ее прекрасная фигура.Однозначно", "Я один ее хочу?", "Красотка", "Ух, Настена! Не шали!))))", "Настя вы супер и внешне и голос!", "Другое Настя уже не раз показала на сцене!!)А,Вам слабо раздеться??))))Столько,сколько вкалывает Настя,Вам стоит поучиться!!Такую-то фигурку ,как у этой красотки сможете сделать??", "Шикарный вид!", "Зависть – плохое чувство!!)Только добрые люди с улыбкой и радостью могут смотреть на красивое женское тело,тем более известной личности!!)А Настя – пример для подражания для многих!!)", "Девчули, да не завидуйте вы!!! Настюха-бомбитта".

А всем злопыхателям один из комментаторов посоветовал: "так возмите просто отпишитесь от нее и не будете видеть ее задницу)" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

