Снимать больше нечего: голая Каменских показала вид сзади

Украинская артистка блеснула голыми прелестями

Настя Каменских опубликовала в Instagram чересчур откровенное фото. На нем обнаженная звезда стыдливо прикрылась, но не полностью. Некоторые прелести она оставила на виду.

"Кто еще не видел мою #попакакуким 🍑 ссылка в профиле",

кокетливо подписала снимок исполнительница. Похоже, ей самой кадр доставил удовольствие.

Чего не скажешь о пользователях Сети. Не всем из них увиденное пришлось по вкусу. Большинство фолловеров упрекали, ругали певицу, причем не стесняясь в выражениях:

"Надоели вот такие фото. Как будто снимать больше нечего...", "Уже весь мир увидел", "Вам не обязательно напоказ выставлять свою попу, лучше припрятать ее для любимого человека", "Боже, как это круто раздеться, выставить жопу напоказ, при всем этом изображая умное лицо, прямо пример целомудрия... Интересно, у тебя есть еще что-то, чем привлечь внимание, или в любой ситуации будешь раздеваться?", "Неприятно видеть твою попку", "А следующий пост будет полностью голым? Боже, Настя, Вы думаете нам приятно смотреть на Вас голую?", "Светить задницей перед всеми – это позор! Настя, наберитесь ума хотя бы к старости!", "Больше не подпишусь на Вас никогда, пошлая девица", "Конченная! Поехала крышей!"

Нашлись у артистки и восторженные защитники."Девчата, завидуйте молча", "Это немного приоткрытая ягодица! В этом нет ничего пошлого!", "Классная какуким!", "Хорошая и симпатичная девчонка! Нравится очень!", "Так мило!", – объяснили они критикам и похвалили любимицу.

Мужчины же и вовсе лишились покоя. Они не смогли сдержать зашкаливающих эмоций:

"Настя, солнце, очарование, виагра сидячая... Слов нет, одни слюни, побежал вытирать… Эх!.. Анастасия… Всегда Ваш, в любом виде, поклонник!.. Наконец-то, хоть кусочек ее увидел! Врезаю в память, на всю жизнь... Когда еще такое приснится?.. Сладкий сон!..", "Кайф", "Огонь", "Ммм, сильно", "Ух и попа, хоть прикуривай...", "Сладенькая Настенька".

Ранее певица уже выставляла напоказ аппетитные ягодицы. Она выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". Наверное, с его помощью она решила ответить тем, кто в последнее время критикуют ее провокационные наряды и аппетитные формы.

Для съемок певица выбрала откровенный топ и мини-шорты. В этом наряде она и другие девушки исполняют "горячие" танцы. А еще в съемках задействовали корову, которую Настя даже смогла подоить. Каменских также открыто дала понять, что ей безразлично мнение окружающих. "Мы же все девчонки, и мы все так хотим ноги, как у Кендалл, попу, как у Ким", – спела она.

И до этого Настя хвалилась пышным мягким местом. Только и в тот раз не всем подписчикам это понравилось. Одни интересовались, зачем ей понадобилось размещать такие снимки. Другие разнесли певицу в пух и прах.

Ранее украинская артистка показала голую грудь. По мнению подписчиков, девушки явно переборщила с эротикой.