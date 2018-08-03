Популярная украинская певица отравилась

Артистка попала в больницу в тяжелом состоянии

Настя Каменских, с недавнего времени начавшая сольную карьеру, на некоторое время отменила все концерты. Причиной стало тяжелое отравление. Сейчас она лежит под капельницей.

Певица несколько пыталась лечиться сама, так как не любит ходить по клиникам. Но лучше ей не стало, и пришлось обратиться за помощью к врачам.

"Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше, чаще бегала в туалет", – рассказала Настя в соцсети. Она собралась и пошла в больницу, где ей "тут же поставили капельницу".

Пять дней, пока артистка сама старалась избавиться от недомогания, она выступала на сцене. И поклонники даже не догадывались, что с нею что-то не так.

Скоро певица должна дать концерт в Одессе. Она рассчитывает, что к этому времени окончательно придет в себя и не подведет публику.

Дуэт Насти Каменских и Потапа распался в прошлом году, и артисты стали выступать по отдельности, напоминает StarHit. Несмотря на это, они общаются. Фанаты певицы не раз обсуждали ее роман с коллегой, а она по этому поводу молчала.

"Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину", – отметила Настя.

Хотя не так давно исполнительница рассказала, что ей нравятся парни с чувством юмора. А те, кто любит покрасоваться и чересчур самолюбив, вызывают у нее неприятие.