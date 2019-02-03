Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трагически растолстели: жуткие фото оголившихся звезд

Фото: кадр из фильма "Киносвидание". DPA/PHOTAS
Не всем представителям шоу-бизнеса удается держать себя в руках

Все мы люди, но к публичным персонам приковано все внимание. Поэтому округлившиеся попу или талию тут же замечают зоркие поклонники. Да и от камер репортеров звездам тоже сложно спрятаться. Хотя некоторые знаменитости умудряются сами публиковать неудачные снимки, выслушивая после язвительные замечания.

Анастасию Волочкову подписчики периодически обвиняют в том, что она фотошопит снимки. Однако периодически, видимо по рассеянности, балерина публикует фото, которые, по мнению подписчиков, ближе к реальности. Так, на одном из архивных снимков фигура красотки далека от балетной, заявляют фанаты. Намечающийся животик отчетливо выделяется из-за неудачного купальника.

Украинская звезда Настя Каменских нравится мужчинам из-за аппетитных форм. Тем не менее некоторые поклонники замечают, что ягодицы артистки заметно округлились. Заметить это нетрудно – Настя любит купальники с трусиками-стрингами.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова сама часто жалуется поклонникам, что ей сложно устоять перед вкусной едой. Певица кокетливо вздыхает, что, мол, пора сесть на диету. Подписчики всячески успокаивают любимую артистку. Однако некоторые все же отмечают, что Седокова наела-таки несколько лишних кило. Впрочем, это не мешает красотке радовать мужчин откровенными снимками.

В лагерь округлившихся звезд записали даже Глюкозу! Кто бы мог подумать – ведь Наталья Чистякова-Ионова всегда была девушкой хрупкой и следит за фигурой – занимается йогой. Но одно из свежих фото все же смутило ее фанатов. То ли леггинсы были неудачные, то ли ягодицы певицы значительно увеличились в размерах.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей