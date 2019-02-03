Трагически растолстели: жуткие фото оголившихся звезд

Не всем представителям шоу-бизнеса удается держать себя в руках

Все мы люди, но к публичным персонам приковано все внимание. Поэтому округлившиеся попу или талию тут же замечают зоркие поклонники. Да и от камер репортеров звездам тоже сложно спрятаться. Хотя некоторые знаменитости умудряются сами публиковать неудачные снимки, выслушивая после язвительные замечания.

Анастасию Волочкову подписчики периодически обвиняют в том, что она фотошопит снимки. Однако периодически, видимо по рассеянности, балерина публикует фото, которые, по мнению подписчиков, ближе к реальности. Так, на одном из архивных снимков фигура красотки далека от балетной, заявляют фанаты. Намечающийся животик отчетливо выделяется из-за неудачного купальника.

Украинская звезда Настя Каменских нравится мужчинам из-за аппетитных форм. Тем не менее некоторые поклонники замечают, что ягодицы артистки заметно округлились. Заметить это нетрудно – Настя любит купальники с трусиками-стрингами.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова сама часто жалуется поклонникам, что ей сложно устоять перед вкусной едой. Певица кокетливо вздыхает, что, мол, пора сесть на диету. Подписчики всячески успокаивают любимую артистку. Однако некоторые все же отмечают, что Седокова наела-таки несколько лишних кило. Впрочем, это не мешает красотке радовать мужчин откровенными снимками.

В лагерь округлившихся звезд записали даже Глюкозу! Кто бы мог подумать – ведь Наталья Чистякова-Ионова всегда была девушкой хрупкой и следит за фигурой – занимается йогой. Но одно из свежих фото все же смутило ее фанатов. То ли леггинсы были неудачные, то ли ягодицы певицы значительно увеличились в размерах.