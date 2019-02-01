"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников

Пышные формы красотки никого не оставили равнодушным

Анна Седокова почти не показывается в скромных нарядах. Ее платья, блузки и купальники насквозь пронизаны сексуальностью. Это будоражит воображение поклонников и сводит их с ума, в чем не раз можно было убедиться, читая комментарии под публикациями звезды в соцсети.

У певицы много дел и забот. Она воспитывает троих детей, постоянно занимается сольной карьерой, собственным брендом одежды, да и блог в Instagram ведет довольно активно.

Вот и сегодня она порадовала фанатов новым снимком. На нем она в одном открытом купальнике лежит у бассейна.

"Было хорошо, будет еще лучше",

– заверила Анна под кадром. Поклонники отозвались немедленно.

"Круто, Анечка!", "Невероятно красиво", "Шикарна, тебя не Леонардо да Винчи рисовал?", "Сексапильна и крута", "Ты богиня", "Четкая", "Красивая Пухляшка, Неваляшка, Очаровашка...", "Просто нет слов", "Такая сексуальная. Мечта", – поделились впечатлениями поклонники.

Многие отметили пышные формы Седоковой: "Настоящая вкусная, сочная, спелая женщина в самом соку", "Мощная", "Сочная бомбита", "Толстенькие ляжечки", "Аппетитно и сексуально, но на этом стоит остановиться", "Вот такой должна быть идеальная женская фигура", "Окорока огог-го", "Попку отъела за отпуск", "Вот орех".

А кто-то заявил, что "Седоковой надо было стать порноактрисой", она "человек-секс, энергетика через экран".

На видео, которое было выложено раньше, многие, как обычно, больше обратили внимание на то, как выглядит Анна. В первую очередь заметили пикантные детали. "Ну хоть сиськи в конце показала, а то видео ни о чем было бы", – будто выдохнул с облегчением какой-то фолловер. Другой посмеялся: "А-ха-ха, вареники". Третий заявил, что бюст Анны "сводит с ума", и не только его.

Только недовольные решили, что артистка увлеклась пластикой. "Что ты сделала с лицом?", "Жесть, какая стала", "Ты тут на Барби похожа, из фильма про кролика Роджера", "Ты уже не девушка, а взрослая женщина, да и еще вульгарная. Сейчас губы не в моде увеличивать, ты выглядишь на больше лет, чем тебе есть, вся перекачанная и почему-то одна", "Не думаю, что она их могла накачать", – написали такие.

Напомним, Седокова начала карьеру в составе популярной группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она стала выступать самостоятельно, чему не помешало ни рождение детей, ни жизненные трудности. И свое дело Анна любит, в чем призналась ранее в Instagram:

"Я каждый день благодарю Бога за то, что у меня есть работа, призвание и профессия. Она спасает меня каждый день".

Только вот писать песни у нее получается намного лучше, чем просто жить, пожаловалась звезда. Фанаты ответили, что все проблемы рано или поздно пройдут и не стоит думать плохо о своей жизни, так как у Анны есть трое прекрасных детей – большая ценность для любой женщины.