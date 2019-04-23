"Лучше, чем в трусах": Каменских показала сексуальный кадр

Артистка радует фанатов не только концертами, но и волнующими снимками

Анастасия Каменских поместила в Instagram свежее фото. На нем она показана в белом топе и классическом костюме такого же цвета.

Поклонники по достоинству оценили новый вид звезды. По мнению большинства из них, этот кадр более удачен, в отличие от прежних, на которых она была обнажена.

"Лучше, чем в трусах", "Вот они настоящие красота и сексуальность!.. И не нужно оголяться", "Вау, очень красивая и одетая!", "Супер! Супер! Супер! (и без голой попы)", "Наконец, вот тебе нежность,красота и сексуальность и не надо раздеваться", "Вот это прекрасная девушка!.. ни тебе унитаза, ни голой задницы... Молодец", "Ну хоть о-би штаны на Наську одел",

– отметили они и пошутили. Самые преданные осыпали любимицу потоком комплиментов:

"Просто нельзя быть на свете красивой такой", "Какая няша", "Вам очень идет белый цвет", "Очень красивая", "Такая милашка", "Настя, деловой стиль в белом цвете очень Вам к лицу! Выглядишь круто. Сама элегантность!", "Очень гармонично выглядишь", "Богиня", "Просто очаровательная".

Только один мужчина пожалел, что красотка сфотографировалась не голышом. Он заявил, что ей "нужно" раздеваться.

Однако, похоже, Настя достигла той цели, которую ставит перед собой. "Одна из важных задач для меня –– вдохновлять вас и мотивировать на новые свершения", – сообщила она под снимком, так понравившимся ее фанатам.

Раньше подписчиков тоже восхищал вид Каменских. Только артистка чаще показывалась в довольно откровенном виде. Не так давно она засветила обнаженное тело, до этого разделась до кружевного белья, ранее сразила наповал провокационным роликом и соблазнила сочной фигурой.