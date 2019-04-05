Нечего надеть: Каменских засветила обнаженное тело

Украинская артистка продолжает будить страсти

Анастасия Каменских покоряет и возмущает фанатов не только на сцене. В последнее время она публикует в соцсети чересчур откровенные кадры, чем вызывает бурную реакцию пользователей. Новые фото, которые появились в ее Instagram, не стали исключением.

На самом свежем певица изображена без одежды, в одном прозрачном боди, которое плотно облегает ее тело. А из декольте вот-вот вывалится пышная грудь красотки.

"Ракурс неудачный вроде...",



– слегка пококетничала звезда под кадром. Но, по мнению комментаторов, оказалась права. Кто-то из подписчиков тут же, подхватив ее фразу, продолжил: "И прикид тоже".

Многие набросились на артистку с резкой критикой ее внешности.

"Настя, ты симпатичная, красивая девушка... Но так надоело смотреть на тебя полураздетую... Складывается впечатление что тебе нечего одеть...", "Тошнит... от вульгарщины", "Гадость, на что смотрит нынешняя молодежь? Какой пример она показывает? Человек от денег с ума сходит!","Фу!", "Какой ужас!", "Ниже пояса не красиво" , "На что только люди не пойдут, чтобы на них обратили внимание.... жаль",

– злились и возмущались они. Некая дама не сдержалась и съязвила, что "похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах". Более спокойные мягко упрекнули: "Настя вообще то в инстаграме дети. И они все видят", "Что попало!", "Что не фото, то бог весть что и сбоку бантик".

Зато преданные фанаты стали, как и прежде, хвалить любимцу:

"Космос", "Хороша девка", "Очень красивая", "Шикарно", "Класс" " Ух!", "Огонь", "Куколка",Чем дальше,тем креативнее","Какие стильные сапоги, Настя!.. Выглядят просто шикарно в этом образе!"

Некоторые шутили. "На рыбалку", "Смотрю по сапогам и кудряшкам, Настенька собралась на рыбалку", – написали они.

Чуть раньше Каменских выложила более скромное фото. На нем она позирует в красном вечернем платье, глубокий вырез которого обнажает ногу певицы, а за спиной эффектно развевается подол. —

"Я так рада поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок...",

– сообщила певица под кадром. И поделилась впечатлениями: "Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили".

Не всем подписчикам понравилось увиденное. Одни не оценили "волшебства" и обсмеяли фигуру звезды: "Ляхи как у Махи", "Давно что-то ж… не видно, пора уже показать. Да, Насть?", "У тебя попа не как у Ким, а как у моей бабушки", "Ой, а сзади то шо, туалетная бумага?".

Другие, напротив, пришли в восторг от "образа певицы", отмечает "Пятый канал". "Какой ты стала красавицей!", "Огненный цветок", "Дама в красном", "Как распустившийся мак", "Невероячтная", "Яркая красотка", "Моя богиня женственности – манкость... сексуальность, энергия-кошка", "Настя, Вы лучшая", – осыпали они певицу комплиментами.