Певица снова разгорячила поклонников

Анастасия Каменских выложила в соцсети свежий кадр. От изображения у фанатов буквально слюнки потекли.

На снимке артистка показалась в белом наряде с глубоким вырезом на груди. Плечи красотки оголены. Она стоит вполоборота, держа в одной руке – зеркало, в другой – расческу. Волосы девушки распущены.

Лишь одно слово стоит под фото – #обіцяю ("Обещаю"). Так называется новая песня Насти, которую она презентовала накануне.

Кадр очень понравился поклонникам. Отметив, как нежно выглядит на нем Настя, они восхитились:

"Посто киса", "Класс", "Изящно", "Богиня", "Красотка", "Афродита", "Какая ля", "Обалдеть", "Ты супер"

Ранее Каменских опубликовала на YouTube-канале NK свою новую композицию. Песня записана артисткой на украинском языке.

В клипе Настя будто становится частью картин, называемых мировыми шедеврами. Она предстает в образах Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, богини Венеры Боттичелли и еще нескольких, которые были изображены на полотнах совсем обнаженными. Каменских тоже не постеснялась раздеться, частично прикрыв голое тело кусочками ткани.

Фанаты отметили, что на этом видео артистка уже не выглядит пошло и вульгарно, как это иногда случалось. Многие поклонники расхвалили исполнительницу, назвав ее ее богиней, очень нежной и прекрасной, а песню – лучшей в сольной карьере Каменских.

Настя презентовала клип и в соцсети. Под этим роликом артистку тоже осыпали комплиментами, к чему ей, впрочем, не привыкать.

Ранее поклонники не раз восхищались фигурой певицы, вдохновлялись ее скромным образом и возбуждались от вида Насти в сексуальных нарядах.