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"Красота существует": Каменских блеснула телом в Париже

Анастасия Каменски. Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники без ума от фигуры артистки

Анастасия Каменских снялась на фоне одного из самых приметных мест столицы Франции. На Эйфелевой башне кудрявая прелестница в обтягивающих леггинсах замерла в такой позе, что все изгибы ее стройного тела оказались на виду.

Кадр размещен на ее странице в Instagram. Фанаты залюбовались.

"Красота существует", "Вау", "Бабец гарный","Все очень гармонично". "Какая хорошая", "Шикарная", "Пуля", "Киса пирамидная", "Спортсменка наша". "Умница", "Какая же Вы молодец!", "Уже все видели как ты похудела", "Бомба", "Красивая попа",

– восхитились они. Нашлась и недовольная, которая высказалась коротким "фу", но это не испортило общей картины. Сама певица оставила под снимком лаконичную подпись: "From Paris with love (Из Парижа с любовью)".

Именно там Анастасия проводила выходные. В самом романтическом городе Европы Каменских и отдыхает, и спортом занимается, о чем постоянно сообщает в соцсети.

Ранее исполнительница разместила фото, на котором изображена идущей по улице. На ее лице играет улыбка, похоже, у звезды прекрасное настроение.

"Такая живая фотка", "Обожаю Вас", "Самая крутая", "Ты вся светишься!.. Выглядишь потрясающее!", – осыпали певицу комлиментами фанаты.

Между тем не все снимки Каменских вызывают положительную реакцию. Бывает и так, что ругают. К примеру, увидев артистку в другом кадре там же – в Париже, -   ее осудили за уличный стиль: "Как будто Вы бомж, это же ужас".

А когда поклонники видят оголенную Настю или она светит обнаженным телом, то и вовсе бушуют страсти. Многих звезда покорила своей сексуальностью, ее формы никого не оставляют равнодушными...

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