"Реальная виагра": Каменских показала голый бюст

Украинская певица возбудила мужчин прелестями

На днях, 4 мая, Анастасия Каменских отметила день рождения у моря в турецкой Анталии. Как это было, она показала, опубликовав в Instagram пикантный снимок.

В кадре артистка позирует в бикини. С бокалом в руке, запрокинув голову, она томно смотрит в камеру, так сильно наклонившись вперед, что ее пышная грудь оказалась на виду, что сразу привлекло внимание фанатов.

"Спасибо всем за поздравления и добрые слова! Спасибо за пожелания и любовь", – поблагодарила артистка. И добавила, что "счастлива".

В соцсети отреагировали на снимок довольно бурно. Эмоции представителей сильного пола зашкаливали, и они тут же поделились ими:

"Реальная виагра, шикарная леди", "Аппетитная Настюха!", "Секс-бомба" "Круто и классно", "Все равно много одежды", "А с другой стороны камера есть?", "Норм мячики", "Возьми меня, киска", "Вы девушка моей мечты! Красивее Вас только моя жена!", "Горячо", "Стой так, я все улажу".

Не поскупились и остальные. Многим фото понравилось.

"Эротика", "Классная", "Неплохо для старушки", "Хороша... смуглянка", "Ты лучшая", "Сексуальность развивается", "Хорошенькая", "Супер", "Прекрасная, очаровательная девушка", "Шикарная", "Нереальная" "Вы прекрасны, леди!", "Очень эротично!", "Самая сексуальная женщина на эстраде!"

Выразили мнения и строгие критики. Они упрекали звезду за чрезмерную откровенность: "А что она вечно раком стоит", "Ты бы уже снималась в порнофильмах или журналах для мужчин", "Ты отличная Женщина!.. И фигура, и образ, но не пойму, в последнее время зачем вот так все напоказ?!", "Настя, ты 32 года раком стоишь, а результаты переведены к нулю", "Хочу видеть тебя крутой, а не пошлой".

Ранее, в день рождения Каменских тоже поместила в Instagram откровенный кадр. На нем она показана в купальнике с руками за головой. Тогда поклонники разочаровались из-за "маленькой груди" артистки. До этого там же, на отдыхе в Турции, певица блеснула формами в откровенном бикини, но и тогда вызвала недовольство у некоторых фанатов.