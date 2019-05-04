Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Каменских разделась до трусов и опозорилась

Анастасия Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты разочаровались из-за маленькой груди артистки

Анастасия Каменских продолжает радовать поклонников эротическими фотографиями. На этот раз певица предстала перед публикой, полностью оголив свою фигуру.

Певица выложила кадр, на котором она позирует в черном мини купальнике. Фанаты смогли досконально изучить голое тело Каменских, чему они были очень рады.

"Настюша, ты ням-нямка😀❤️🔥", "Красивая", "Не плохая такая фигурка )😉", "Стройняшка!!!! 😍", "Красотка, просто суперрррр!!", "Такая красота радует глаз и душу!", "Вот, уже гораздо откровеннее, еще чуть,чуть и мы сможем увидеть Настюху голенькой😂".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако большинство фанатов разочаровались в Анастасии. Они удивились, что грудь в этом купальнике стала намного меньше, по сравнению с предыдущими кадрами. "Я думал у неё грудь побольше", "Сколько можно ходить в трусах? На платье что денег не хватает, ничего особенного...", "Фуууууу😮", "Настя где твоя пишная грудь", "Ани Лорак фигура лучше", "Где твои сиси?", "Ну втянула чуток😂", "а где же простите шикарные сиси?сдулись?э-э-э?".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Все потеряли: на Украине признали полную "деградацию" экономики

За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей