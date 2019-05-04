Каменских разделась до трусов и опозорилась

Фанаты разочаровались из-за маленькой груди артистки

Анастасия Каменских продолжает радовать поклонников эротическими фотографиями. На этот раз певица предстала перед публикой, полностью оголив свою фигуру.

Певица выложила кадр, на котором она позирует в черном мини купальнике. Фанаты смогли досконально изучить голое тело Каменских, чему они были очень рады.

"Настюша, ты ням-нямка😀❤️🔥", "Красивая", "Не плохая такая фигурка )😉", "Стройняшка!!!! 😍", "Красотка, просто суперрррр!!", "Такая красота радует глаз и душу!", "Вот, уже гораздо откровеннее, еще чуть,чуть и мы сможем увидеть Настюху голенькой😂".

Однако большинство фанатов разочаровались в Анастасии. Они удивились, что грудь в этом купальнике стала намного меньше, по сравнению с предыдущими кадрами. "Я думал у неё грудь побольше", "Сколько можно ходить в трусах? На платье что денег не хватает, ничего особенного...", "Фуууууу😮", "Настя где твоя пишная грудь", "Ани Лорак фигура лучше", "Где твои сиси?", "Ну втянула чуток😂", "а где же простите шикарные сиси?сдулись?э-э-э?".