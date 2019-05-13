Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Трусы намокли": Каменских готовится к первой брачной ночи

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Слухи о предстоящей свадьбе звезды не утихают

Настя Каменских порадовала подписчиков фотографией в белом нижнем белье. Поклонники звезды не упустили возможности поделиться своими мыслями о фигуре артистке: они считаются, что Настя обладает шикарными формами и бешеной сексуальностью.

"Как всегда шикарная!", "Красотка", "Как можно быть такой сексуальной", "Шикардос", "Просто восхищаюсь вашей красотой!", "У меня трусы намокли от таких фото", "Вау, огонь", "Бомбезная фигура сейчас",

– восхищаются поклонники.

Еще одной темой для обсуждения стали многочисленные слухи о скором замужестве Каменских и Потапа. По данным нескольких изданий, 23 мая, после 13 лет совместных выступлений, пара станет мужем и женой.

Сами артисты никак не комментируют происходящее: не подтверждают, но и не отрицают возможное торжество. Поэтому подписчики часто задают любимым исполнителям вопросы в социальных сетях. Кто-то считает, что белый комплект нижнего белья – это подготовка Каменских к первой брачной ночи, другие пользователи пытаются убедить певицу в том, что Потап ей совершенно не подходит.

"Потапу повезло", "Так с Потапом она, нет?", "Готовится к первой брачной ночи) Отхватил, конечно, Потапчик!", "С такими данными можно было и получше вариант найти, чем Потап",

– советуют пользователи.

Ранее "Утро" опубликовало фото ведущей "Дома-2", которая выставила грудь напоказ. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей