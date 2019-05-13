"Трусы намокли": Каменских готовится к первой брачной ночи

Слухи о предстоящей свадьбе звезды не утихают

Настя Каменских порадовала подписчиков фотографией в белом нижнем белье. Поклонники звезды не упустили возможности поделиться своими мыслями о фигуре артистке: они считаются, что Настя обладает шикарными формами и бешеной сексуальностью.

"Как всегда шикарная!", "Красотка", "Как можно быть такой сексуальной", "Шикардос", "Просто восхищаюсь вашей красотой!", "У меня трусы намокли от таких фото", "Вау, огонь", "Бомбезная фигура сейчас",

– восхищаются поклонники.

Еще одной темой для обсуждения стали многочисленные слухи о скором замужестве Каменских и Потапа. По данным нескольких изданий, 23 мая, после 13 лет совместных выступлений, пара станет мужем и женой.

Сами артисты никак не комментируют происходящее: не подтверждают, но и не отрицают возможное торжество. Поэтому подписчики часто задают любимым исполнителям вопросы в социальных сетях. Кто-то считает, что белый комплект нижнего белья – это подготовка Каменских к первой брачной ночи, другие пользователи пытаются убедить певицу в том, что Потап ей совершенно не подходит.

"Потапу повезло", "Так с Потапом она, нет?", "Готовится к первой брачной ночи) Отхватил, конечно, Потапчик!", "С такими данными можно было и получше вариант найти, чем Потап",

– советуют пользователи.

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