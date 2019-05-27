"Чуть-чуть беременна?": Каменских на пляже заинтриговала фанатов

Артистка отдыхает без обручального кольца в бикини

Анастасия Каменских отправилась в свадебное путешествие. Она уже выложила два фото с курорта, на одном из которых изображена одна. Вид певицы дал фанатам повод задуматься.

В кадре звезда позирует в открытом купальнике. Она стоит на песке изогнувшись, скрестив ноги и закинув руки за голову. "Медовый месяц", – написала певица под снимком.

Фото не оставило равнодушными поклонников исполнительницы. Кто-то поинтересовался:

"Настюша, ты чуть-чуть беременна?"

Многие восхищались тем, как выглядит артистка.

"Самая женственная, сексуальная фигура", "Красивые сочные формы", "Хотя бы одна певица, которая выглядит роскошно, а не как сельдь с лямблиями... Великолепная!", "Идеал женского тела", "Фигура бомба", "Шикарная, с каждым годом все лучше", "У Насти хорошая фигура", "Классная", "Настюха, секси", "Супер", "Аппетитная", "Огонь", "Невероятная", "Выглядит натурально!.. Все естественно!", "Богиня",

– похвалили такие любимицу.

Разгорелся и спор – о стройности певицы. В ответ на упреки "Толста", "Полноватая" фанаты пояснили, что "она не толстая, это строение фигуры такое, другими словами форма "песочные часы".

Мужчины потеряли головы. "Фигурка супер и есть на что посмотреть и за что потрогать... подтянутая, и главное – себе нравится и здоровью не вредит", "Нереальная самка", "Горячая", "Повезло Потапу", – написали они.

Остальные делились впечатлениями о переменах в жизни артистки. Они желали новой семейной паре хорошего отдыха и всяческих успехов.

На более раннем снимке певица изображена у моря в бикини и солнцезащитных очках. Ее крепко обнимает муж. Молодожены держат в руках бокалы с напитком.

Самые внимательные подписчики рассмотрели на фото некоторые детали, отмечает "Пятый канал".

"Все увидели тату "Потап Настя"?", "Что-то колец обручальных не наблюдаю", "А где обручалки? В самолете Настя с обручальным, а дальше на фото нет… странно как-то… Почему раньше не проявляли таких чувств на публике, а только после свадьбы?" – заинтересовались любопытные.

Остальные просто радовались за пару и хвалили супругов: "Молодцы. Рада за вас! Раз столько лет продержались, уже и брак будет надежным!", "До сих пор не верю своим ушам и глазам! Поздравляю, котики!" "Вы космическая парочка".

Ранее стало известно, что свадьба певицы не всем пришлась по вкусу. Некоторых она даже разозлила. Но все предположения, что это всего лишь съемки очередного клипа, не оправдались.

Анастасия Каменских на самом деле 23 мая стала женой бывшего партнера по дуэту Алексея Потапенко (Потапа). Они расписались и отметили событие в ресторане под Киевом.

После торжества артисты отправились в свадебное путешествие. Они собирались отдыхать до 3 июня, что и делают теперь, как видно из соцсетей.