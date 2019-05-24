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Разврат с Сердючкой и декольте до пояса: свадьба Потапа и Насти взбесила фанатов

Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
В Сети второй день обсуждают неожиданное событие

Несмотря на давние романтические отношения Насти Каменских и Потапа, поклонники сначала не поверили своим глазам. Многие пользователи, увидев кадры со свадьбы влюбленных артистов, решили, что это съемки очередного клипа. Однако церемония была настоящей.

Роскошная невеста предстала в длинном белом платье с сексуальным декольте. Гостей развлекали как сами молодожены, которые пели и общались преимущественно на украинском языке, так и приглашенные звезды. Прямиком с "Евровидения-2019" на праздник заскочила сама Верка Сердючка. Самая знаменитая проводница спела хиты, под которые задорно отплясывали все присутствующие. Во время выступления "мама" Сердючки устроила стриптиз с одним из гостей.

В официальных и фанатских аккаунтах музыкантов развернулось бурное обсуждение. Пользователи не устают удивляться, чем могут обернуться отношения чуть ли не заклятых врагов. Часть комментаторов припомнила Каменских старые грехи – мол, увела Потапа из семьи. Напомним, в 2016 г.  музыкант развелся с Ириной Горовой. У пары есть общий сын. Другие же просто пожелали любимым исполнителям счастья.

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Публикация от SERDUCHKA'S BAND (@serduchka_band)

"Вот ,блин ,сначала он ее ненавидел,завидовал ее успеху(инфа из ТВ),она поздравляла его с сыном,дарила вещи новорожденному,а в итоге СВАДЬБА-жизнь странная штука", "Лицимірна Настя," -друг сім'ї",пусти таку в дом", "Ребята,вы такие красивые,а Настенька– такая счастливая! Давно пора, уже,было пожениться.любви– вам и счастья! Ирочке горовой, тоже,красоты,тепла и любви! Жизнь все расставляет по своим местам! будьте счастливы!"

– высказались поклонники.

Потап и Настя поженились накануне, 23 мая.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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