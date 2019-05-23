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"Пришло время": Каменских вышла замуж

Анастасия Каменских. Фото:instagram.com/kamenskux
Артисты уже расписались

Анастасия Каменских стала женой бывшего партнера по дуэту Алексея Потапенко (Потапа) 23 мая. Певица выложила в соцсети новое фото. На нем они выглядят нарядно и торжественно. Фанаты ликуют.

На артистке белое платье, ее избранник одет в темный костюм и светлую рубашку с бабочкой. Они стали мужем и женой.

"Пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! 😊Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!"

– сообщила звезда под снимком, объяснив, почему так долго скрывала правду об отношениях с Потапом. Но тайн больше нет – они поженились.

Новость произвела огромное впечатление на фанатов. Они бурно поделились чувствами. Многие радовались:

"Наконец-то вы снова вместе 🖤 ваш дуэт – любовь ♥️🙌🏻", "Ждала этого с первой песни Потапа и Насти "Не пара", "О боже, это случилось!✨", "Настенька, мы дождались этого! Как же мы рады и мы очень сильно поддерживаем и любим тебя! Самая лучшая 😘😝" , "Счастья вам и любви долгой-долгой. Очень красивые и талантливые 💕", "Я в шоке, не зря столько слухов раньше было", "Ура!!! Поздравляю ❤️пара шикарная!!!", "Очень приятно", "Я СПЛЮ? СКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО НЕ СОН", Это счастье", "Вы невероятно красивые, вы прекрасная пара, я всегда знала, что вы вместе, потому что это настоящая любовь🔥🔥🔥😍😍😍", "Ну идеальные же!!!!было все понятно еще раньше)))Самые милые и очень красивые!!!!🔥✌️", "Знали все давно, это же очевидно!!!!! Классная пара! 💜💙".   

Праздновать свадьбу артисты в будут в ресторане под Киевом, сообщает УНИАН. Утром на летнюю террасу свезли технику и цветы, подготовка идет полным ходом. "Да, Потап и Настя женятся. Ресторан будет полностью закрыт", – рассказали ТСН официанты.

Молодожены арендовали всю территорию заведения, одно место в котором стоит 1 тыс. грн ( не менее 2,5 тыс. рублей) . На летней террасе установлены большие экраны.

Жених и невеста пригласили много звезд, но только украинских. Гостей придет несколько сотен.

Потап выпустил новый трек. Он посвятил его Насте в день свадьбы.

После торжества супруги отправятся в свадебное путешествие. Они будут отдыхать до 3 июня.

Ранее сообщалось, что свадьба Насти и Потапа намечена на 25 мая. До этого Каменских выложила другое фото и под ним не упоминала о предстоящих переменах в жизни.

Зато подписчики не забыли об этом. Да еще и решили, что артистка в интересном положении. "Через пару дней твоя cвадьба, приглacи фанатов", "А где комменты, что она беременна, потому что положила руку на живот?" – написали они.  

Полина ДОРОЖКИНА
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