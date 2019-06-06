"Серьезно больна": Каменских поставили диагноз

Полуголый снимок артистки стал поводом для серьезных обсуждений

В последнее время обнаженных снимков в Instagram певицы становится все больше. Анастасия, которая недавно вышла замуж, не собирается прекращать эротических фотосессий. Последний снимок Каменских в нижнем белье вызвал беспокойство у поклонников. Они подозревают, что Анастасия может быть больна.

"Ты серьезно больна! Если бы нормальному человеку написали столько плохих комментариев, то он бы серьезно задумался или провалился от стыда сквозь землю", "Зачем каждый день это выставлять?", "Задолбала уже", "Сколько можно?", "Скучно",

– написали пользователи.

Большинство комментаторов настроены негативно к постоянной обнаженке Каменских, некоторые из них стали писать сообщения, обращенные к мужу девушки – Потапу. Они надеются, что он сможет вразумить молодую жену.

"Потап, женщина должна быть твоей, а не сетевой!", "Потап знает?", "Потапу показывай, нам-то зачем", "Потап не против таких фото?",

– поинтересовались комментаторы.

Ранее сексуальной красотке предложили заканчивать с фотосессиями без белья и начинать сниматься в эротических фильмах.

Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились 23 мая, после 13 лет совместной работы. Раньше они всячески отрицали существующие романтические отношения, но, видимо, чувства взяли верх. После снимков с медового месяца пары появились слухи о том, что певица беременна. Сами молодожены эти домыслы никак не прокомментировали.