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"Грудь и сразу попа": располневшую Каменских обругали в Сети

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Девушку упрекают в использовании фотошопа

Пышное тело Насти Каменских не раз признавалось поклонниками идеальным. Но последний снимок звезды натолкнул пользователей Сети на мысли, что певица просто выбирает удачные позы и прибегает к использованию фотошопа.

"Буквально месяц назад она была стройнее", "У Насти нет талии. У нее грудь и сразу попа", "Пора худеть", "Неудачно фотку отфотошопила", "Вы беременны?", "Раскабанела", "Купальник неудачный", "Фигура как у тетки", "Пышка", "Поправилась", "Была гораздо стройнее",

– прошлись по телу артистки злопыхатели.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Кто-то посчитал, что недавно поженившиеся Потап и Настя могут ждать ребенка – отсюда и якобы избыточный вес у красотки. В этом случае к ней возникло еще больше вопросов, ведь на многих кадрах с отдыха у звезды в руках – бокалы со спиртным.

Защитники сочного тела Каменских призвали других комментаторов следить за своим телом и отстать от Насти, которая наслаждается медовым месяцем. Они восхищались:

"Красавица и прекрасный человек", "Девушка секс", "Вкусная пампушка", "Потапу повезло", "Какая красотка", "Она живой человек, который может поправиться", "Красивая попа", "Шикарна", "Породистая красотка",


Напомним, совсем недавно Настя Каменских вышла замуж за коллегу по дуэту – Алексея Потапенко (Потапа). Артисты выступали вместе с 2006 г. но всегда отрицали, что у них романтические отношения. Только спустя много лет влюбленные смогли признаться в чувствах друг к другу и обрели счастье. 

Дарья ПЕТРОВА
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