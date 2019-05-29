Из подвенечного платья в стринги: Каменских отдыхает с мужем

Настя и Потап наслаждаются медовым месяцем

Пять дней назад украинские артисты сыграли пышную свадьбу, но, похоже, что Каменских не стремится к образу скромной жены и продолжает возбуждать поклонников пикантными снимками. Для отдыха на пляже певица выбрала откровенный белый купальник, оголяющий пышные ягодицы.

Подписчики в очередной раз сравнили знаменитость с американкой Ким Кардашьян и восхитились ее женственным телом:

"Попа лучше, чем у Кардашьян", "Ни грамма целлюлита, фигура огонь!", "Повезло Потапу", "Идеальная", "Все достоинства на месте", "Орех", "Прелесть", "Красотка", "Обворожительно",

К обсуждениям в соцсети также присоединились и те, кто считает, что Каменских пропагандирует полноту, а не здоровое тело. Злопыхатели увидели на снимках красотки только лишний вес.

"Несет свой жир в массы, а девушки думают, что это нормально!", "Фотошоп", "Жирная, и это видно", "На одних фотках худая, на других толстая", "Главное – больше не толстеть",

– прокомментировали они.

Еще одной темой для обсуждения стала возможная беременность певицы. На некоторых снимках ее животик выпирает вперед, на других она прикрывает его рукой – это натолкнуло поклонников на мысли о скором прибавлении в молодой семье.

Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских работают вместе с 2006 г. и раньше всячески отрицали возможный роман. Но вот уже несколько дней поклонники только и говорят, что об их свадьбе.