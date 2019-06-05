"Ого, горячо": Каменских предложили сняться в фильмах для взрослых

Певица устроила мокрую фотосессию

Поклонники надеялись, что после свадьбы Настя Каменских начнет вести себя скромнее, но в аккаунте звезды по-прежнему изобилие обнаженных кадров. На этот раз знаменитость снялась в душе без лифчика, прикрывая пышный бюст руками.

Подписчики недоумевают, как Потап разрешает девушке публиковать такую эротику. Впрочем, некоторые пользователи предлагают певице пойти еще дальше и начать сниматься в фильмах для взрослых.

"Настюша, никого не слушай! Раздевайся, солнышко!", "Тысячи мужчин плачут…Такая красота им не светит", "Огонь, повезло Потапу", "Прекрасная фигура, красивая женщина, почему не показать всю свою красу", "Секс, секс, секс, пора выкладывать порно", "Скоро и голые видео начнутся",

– высказались подписчики.

Многие из комментаторов поспешили напомнить Каменских, что совсем недавно она вышла замуж за своего коллегу Потапа, поэтому стоит вести чуточку приличнее. Также пользователи удивлены постоянно меняющейся фигурой звезды: на одних снимках она выглядит очень стройной, на других – довольно пышной.

"Вроде бы поженилась, а фотки с эротикой", "Какой грех показывать свою наготу", "Как не стыдно", "Что за удивительное желание оголяться публично?", "Это реклама утягивающих трусов? Ну и фотошоп как обычно", "Пропорции и изгибы неестественные", "Слишком пошлая",

– раскритиковали пользователи.

Напомним, 23 мая Настя Каменских и Потап поженились после 13 лет совместной работы. Раньше они всячески отрицали существующие романтические отношения, но, видимо, чувства взяли верх. После снимков с медового месяца пары появились слухи о том, что певица может быть в положении. Сами молодожены эти домыслы никак не прокомментировали.