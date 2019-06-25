"Вирус Алибасова": Бледанс потребовались капельницы

Артистка поправляет здоровье в Кисловодске

Эвелина Бледанс напугала всех поклонников снимками, где она лежит на больничной койке под капельницами. В Сети гадают, что же случилось с актрисой, кто-то предположил, что звезда могла выпить средство для чистки труб, как это сделал Бари Алибасов.

Бледанс подобные предположения никак не комментирует, только немного рассказывает о лечении: актриса сдает анализы, восстанавливается и, по ее словам, молодеет.

"Дорогая Эвелина, Вы случайно не "Крота" хлебнули?", "Вирус Алибасова. Выздоравливайте", "Что с вами случилось?", "Берегите себя", "Скорее выздоравливаете",

– поддержали поклонники в Instagram.

В санатории звезда может поправить не только здоровье, но и личную жизнь. Еще совсем недавно актриса рассказывала, что почти год не имела интимной близости, а сейчас активно ищет вторую половинку. В Кисловодске мужчины без ума от сексуальной Бледанс.

"Ко мне стали клеиться парни на улицах! Сильно!!! Прям машины останавливаются...Прям на улицах подходят знакомиться...",

– поделилась звезда.

Лечение в специализированных клиниках становится все популярнее у российских знаменитостей. Практически на голоде держали Ларису Гузееву, а Ольга Бузова, по слухам, восстанавливала печень в Московской области.