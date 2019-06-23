"Противно": Бледанс рассказала о сексе

Обсуждение интимной жизни звезды вызвало отвращение у публики

Сексапильная актриса без стеснения заговорила о самом сокровенном.

Эвелина Бледанс публично призналась, что у нее год не было секса. При этом она отметила, что жизнь после развода для нее не закончилась. Просто пока на горизонте нет подходящего мужчины.

Между тем монашкой быть Бледанс быть не собирается. Артистка ходит на свидания и ищет вторую половинку.

"Да, у меня год не было секса. Я пытаюсь завести отношения … Ищу, знакомлюсь, хожу на встречи",

– рассказала она на съемках программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Эвелина пожаловалась, что почему-то привлекает внимание парней, которые намного моложе нее. Они атакуют ее в соцсетях и даже присылают фотографии. Возможно, интерес молодых мужчин Бледанс подогревает сама – актриса нередко выкладывает соблазнительные фотографии в своем Instagram.

Откровения Эвелины некоторых зрителей покоробили. Другие же отметили, что в свои 50 она превосходно выглядит (орфография и пунктуация сохранены).

"НЕ СТЫДА НЕ СОВЕСТИ ВСЁ ПОТЕРЯЛИ", "В 50 Бледанс выглядит классно,говорит очень откровенно,а почему бы и нет,молодец", "Не ну реально что ли больше обсудить не чего? Противно смотреть эту грязь !" – высказались они.