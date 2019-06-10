"Алкоголь беспощаден": Волочкову выгнали с работы

За танцовщицу подрались деревенские ухажеры

Анастасия Волочкова стала главной героиней клипа Леонида Закошанского – ведущего телеканала "Россия 1". В видео знаменитость вжилась в роль сексуальной продавщицы Зины. Короткий обтягивающий наряд, декольте и высокие каблуки – эта красотка вскружила голову всем мужчинам, а уединиться в подсобке решила со спортсменом: он помогал ей делать фирменные шпагаты. За это соблазнительницу уволили из магазина.

За день видео посмотрели более 30 тысяч раз, свои комментарии стали почти 100 человек. Образ продавщицы Волочкову ничуть не испортил, скорее, наоборот, пользователи считают, что танцовщица давно не выглядела настолько хорошо. Возможно, дело в профессиональном макияже или обработке видео, но комментаторы в восторге от посвежевшей Волочковой.

"И за прилавком деревенского магазина хороша чертовка", "Настя хороша", "Волочкова космос", "Волочкова красотка!", "Волочкова на себя прежнюю стала похожа. Приятно смотреть", "Волочкова тут хороша! Свеженькая и укладка ей идет", "Настя красотка",

– приятно удивлены зрители.

В клипе Анастасия Волочкова действительно напоминает себя в молодости. Сравнивая снимки балерины тогда и сейчас поклонники удивляются, как эпатажная балерина сумела так измениться.

Пластические операции танцовщица всячески отрицает, а в Сети уверены, что все дело в пагубной зависимости артистки:

"Если женщина пьет, никакая косметология не поможет!", "С таким образом жизни никакой косметолог не спасет", "Говорят, она стала алкоголичкой", "Алкоголь беспощаден!".

Ранее Анастасия Волочкова показала свои веселые проводы на гастроли.