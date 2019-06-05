Веселые проводы: Волочкова выпила и влезла на шест

Застолье длилось три дня

Балерина от души повеселилась перед отъездом на гастроли. Анастасия Волочкова похвасталась подписчикам невероятным гостеприимством "блистательных соседей" Николая Челнокова, с которым она отправляется в Анапу, чтобы удивить публику фееричным спектаклем.

Проводы организовали в деревне Бутынь. Настя подробно рассказала и сняла на видео роскошный стол, который накрыли для них, отметив, что все причастные к действу собираются за ним уже третий день. На кадрах танцовщица вещала в весьма пикантных леггинсах белого цвета, которые недвусмысленно обтягивали самое сокровенное.

От застолья и фото с бокалом вина Волочкова перешла к десерту – знаменитому шпагату. Анастасия явно достигла новых высот в процессе репетиций и стала настоящей циркачкой: растяжку она показала, вскарабкавшись на шест, который, видимо, будет задействован в спектакле.

Ранее Волочкова показалась в образе продавщицы на фоне витрин с колбасой, назвавшись "Зиной из магазина".