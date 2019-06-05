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Веселые проводы: Волочкова выпила и влезла на шест

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Застолье длилось три дня

Балерина от души повеселилась перед отъездом на гастроли. Анастасия Волочкова похвасталась подписчикам невероятным гостеприимством "блистательных соседей" Николая Челнокова, с которым она отправляется в Анапу, чтобы удивить публику фееричным спектаклем.

Скриншот instagram.com/volochkova_art

Проводы организовали в деревне Бутынь. Настя подробно рассказала и сняла на видео роскошный стол, который накрыли для них, отметив, что все причастные к действу собираются за ним уже третий день. На кадрах танцовщица вещала в весьма пикантных леггинсах белого цвета, которые недвусмысленно обтягивали самое сокровенное.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

От застолья и фото с бокалом вина Волочкова перешла к десерту – знаменитому шпагату. Анастасия явно достигла новых высот в процессе репетиций и стала настоящей циркачкой: растяжку она показала, вскарабкавшись на шест, который, видимо, будет задействован в спектакле.

Ранее Волочкова показалась в образе продавщицы на фоне витрин с колбасой, назвавшись "Зиной из магазина".

Фоторепортаж
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Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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