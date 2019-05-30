Свершилось: шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Звезда поделилась радостью с поклонниками

Прекрасная Анастасия Волочкова по праву считается королевой шпагатов. Теперь самое знаменитое достижение балерины удостоилось всероссийского признания.

"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!!", -

кокетливо написала обрадованная звезда на своей страничке в Instagram.

Анастасия напомнила своим злопыхателям, что добилась всего собственным тяжелым трудом:

"Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся".

По словам балерины, легкость танцевальных па создается в зале потом и силой. Всем своим хейтерам, которые так любят писать злобные комментарии под фотографиями с фирменными шпагатами Волочковой, искрометная звезда посоветовала заниматься физкультурой, исправиться и начать жить красиво.

Комментарии под новостью о рекордном шпагате Анастасия отключила.

