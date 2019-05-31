"Весна": розовая раковина Волочковой намокла

Известная балерина осваивает новые трюки

Анастасия Волочкова не останавливается на своих танцевальных успехах, теперь звезда намерена покорить цирковую арену. Все дни звезда проводит к подготовке к 9 июня, когда она станет артисткой спектакля "Балерина и Клоун". Репетировать ей приходится даже в непогоду. На днях под дождь попала раковина балерины, которая является частью декораций.

Удивлять зрителей Волочкова будет, конечно, шпагатами. Знаменитая поза балерины сделала ее настоящим рекордсменом.

"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин "Книги рекордов России". Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!!",

– похвалилась танцовщица.

Одной Анастасии для спектакля оказалось недостаточно, роль ее в детстве будет играть Мария Огинская – праправнучка известного композитора.

Волочкова, судя по социальных сетям, полностью отдается своего новому увлечению.

"Мы репетировали под дождем 5,5 часов! #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество",

– подписала снимок Анастасия Волочкова.

А вот власти Анапы, где балерина собирается демонстрировать таланты не так уж и рады ее приезду. Глава города считает, что тратить деньги на трюки Волочковой неправильно.

"Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю",

– цитирует мэра города Юрия Полякова сайт муниципального образования.