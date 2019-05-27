Волочкова раскрыла свои недостатки

Балерина смирилась с изъянами, о которых сказал друг

Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети новый кадр, сделанный на лужайке у ее особняка. На фото показана артистка и некий мужчина. Под снимком она, признавшись, что у нее есть изъяны, и не один, перечислила самые главные.

"Сегодня вечером у нас с любимым был наш добрый крымский друг Марк Владимирович @markpereverzev. Это невероятный человек с безгранично добрым сердцем",

– сообщила "королева шпагата". Именно этот человек "всегда говорит", что у нее есть очень большие недостатки, отметила она. Затем, не стесняясь, назвала их:

"Это моя чрезмерная открытость и доверчивость",

Однако, похоже, что звезда не собирается исправляться. "Но пусть это будет самый большой мой изъян", – написала она, заявив, что любит приятеля, о котором идет речь, и дорожит их отношениями.

Фанаты могли бы по достоинству оценить откровенность балерины, но, увы, она снова закрыла комментарии. Между тем "чрезмерная открытость и доверчивость" не так давно обернулись для Анастасии неприятным образом.

Месяц назад к ней в гости пришла телеведущая Ксения Собчак, и они говорили о многом. Но в доме у Волочковой "блондинка в шоколаде" вела себя чересчур вольно. Самый скандальный эпизод после той встречи произошел в бане. По мнению балерины, светская львица, желая выведать все тайны, наставила "жучков".

После признания недостатков Волочкова поместила еще одно фото. На нем она позирует в обнимку с девочкой и мужчиной.

Под кадром артистка заявила, что "режиссер Николай Челноков решил изменить название... спектакля на "Балерина и клоун" и пояснила: "Потому что Клоун – настоящий мужчина, всегда подает руку женщине и пропускает вперед".

Затем балерина представила маленькую гимнастку Машеньку, которая "будет исполнять роль Настеньки в детстве". А в заключение поделилась впечатлениями:

"Это так мило... А вообще, такое название даже символично. КлОун, ВолочкОва, ЧелнокОв".

Комментарии она снова закрыла. Подписчики не смогут высказать мнения и об этом посте. Хотя ранее после долгого перерыва Анастасия позволила им откликнуться. И, в отличие от более ранних, эта публикация вызвала массу позитива. Фанатов покорил неожиданно чувственный образ бывшей примы.

Вернувшаяся из отпуска на Мальдивах балерина Анастасия Волочкова снова трудится в поте лица. Теперь балерина занята подготовкой нового спектакля "Клоун и балерина", где, кроме самой "королевы шпагата", задействован еще один ее друг – артист цирка Николай Челноков. Об этом звезда сообщала ранее.



В желании удивлять Волочковой не откажешь. Ее страница завалена откровенными фото. То блондинка завернется в простыню и покажет ложе для удовольствия, то нацепит шубу в жару, то ужаснет странным видео.