Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова раскрыла свои недостатки

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина смирилась с изъянами, о которых сказал друг

Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети новый кадр, сделанный на лужайке у ее особняка. На фото показана артистка и некий мужчина. Под снимком она, признавшись, что у нее есть изъяны, и не один, перечислила самые главные.

"Сегодня вечером у нас с любимым был наш добрый крымский друг Марк Владимирович @markpereverzev. Это невероятный человек с безгранично добрым сердцем",

– сообщила "королева шпагата". Именно этот человек "всегда говорит", что у нее есть очень большие недостатки, отметила она. Затем, не стесняясь, назвала их:

"Это моя чрезмерная открытость и доверчивость", 

Однако, похоже, что звезда не собирается исправляться. "Но пусть это будет самый большой мой изъян", – написала она, заявив, что любит приятеля, о котором идет речь, и дорожит их отношениями. 

Фанаты могли бы по достоинству оценить откровенность балерины, но, увы, она снова закрыла комментарии. Между тем "чрезмерная открытость и доверчивость" не так давно обернулись для Анастасии неприятным образом.

Месяц назад к ней в гости пришла телеведущая Ксения Собчак, и они говорили о многом. Но в доме у Волочковой "блондинка в шоколаде" вела себя чересчур вольно. Самый скандальный эпизод после той встречи произошел в бане. По мнению балерины, светская львица, желая выведать все тайны, наставила "жучков".

После признания недостатков Волочкова поместила еще одно фото. На нем она позирует в обнимку с девочкой и мужчиной.

Под кадром артистка заявила, что "режиссер Николай Челноков решил изменить название... спектакля на "Балерина и клоун" и пояснила: "Потому что Клоун – настоящий мужчина, всегда подает руку женщине и пропускает вперед".

Затем балерина представила маленькую гимнастку Машеньку, которая "будет исполнять роль Настеньки в детстве". А в заключение поделилась впечатлениями:

"Это так мило... А вообще, такое название даже символично. КлОун, ВолочкОва, ЧелнокОв".

Комментарии она снова закрыла. Подписчики не смогут высказать мнения и об этом посте. Хотя ранее после долгого перерыва Анастасия позволила им откликнуться. И, в отличие от более ранних, эта публикация вызвала массу позитива. Фанатов покорил неожиданно чувственный образ бывшей примы.

Вернувшаяся из отпуска на Мальдивах балерина Анастасия Волочкова снова трудится в поте лица. Теперь балерина занята подготовкой нового спектакля "Клоун и балерина", где, кроме самой "королевы шпагата", задействован еще один ее друг – артист цирка Николай Челноков. Об этом звезда сообщала ранее.

В  желании удивлять Волочковой не откажешь. Ее страница завалена откровенными фото. То блондинка завернется в простыню и покажет ложе для удовольствия, то нацепит шубу в жару, то ужаснет странным видео.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Никто не выживет: украинцы впали в истерику из-за заявлений о дефолте

Жители Незалежной останутся без средств к существованию

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей