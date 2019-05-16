Все качается: Волочкову заштормило у бассейна

В Сети появилось неоднозначное видео

Роскошная Анастасия удалилась от злопыхателей в мальдивскую глушь и наслаждается свободой и одиночеством.

Балерина не раз хвасталась поклонникам, как ей повезло – рядом с ее великолепной виллой – практически пустынный пляж, где звезду никто не беспокоит. Там она может вдоволь накупаться, позагорать и поупражняться в растяжке.

Несмотря на утомившее ее внимание публики, Волочкова добросовестно делится с поклонниками экзотическими кадрами с отдыха. Однако среди морских пейзажей и портретов танцовщицы затесалось весьма странное, по мнению некоторых пользователей, видео.

В сторис красотки появился ролик, где Волочкова сидит у бассейна на своей вилле и рассуждает, как ей хорошо отдыхается без назойливых преследователей. Камеру телефона при этом "штормит" в разные стороны, из-за чего перед глазами у зрителей все качается. Кроме того, создается впечатление, что язык у Анастасии слегка заплетается, а голос временами срывается.

"...выходишь из виллы…. и сразу раз – и в океан. И на пляже – никого! … Вот это счастье… что никого из вас нет",

– разоткровенничалась она.

Напомним, злопыхатели не раз обвиняли Волочкову в злоупотреблении горячительными напитками. Фанаты тоже переживают – некоторые даже обвинили ведущего Андрея Малахова в бесчувственности. Мол, Анастасия нуждается в помощи, а он ничего не предпринимает, как это было в случае с Евгением Осиным и Даной Борисовой.