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"Протрезвейте": сменившая пол Волочкова ужаснула странным видео

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Вернувшаяся с отдыха балерина шокировала поклонников

Фанаты в недоумении – публика не знает, как реагировать на поведение звезды.

Анастасия Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивах, о чем незамедлительно известила поклонников. В Instagram балерины появились очень странные, по мнению пользователей, видеоролики. Многие предположили, что кадры танцовщица снимала в нетрезвом состоянии.

В одной из публикаций Волочкова показала двор своего роскошного особняка с цветущей сиренью и знаменитую бочку, в которой она охлаждается зимой после бани. Она пообещала запрыгнуть в "ледяную купель" первым делом. Зрителей насторожил голос танцовщицы за кадром.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Некоторые отметили, что язык у нее заплетается. Второе видео было еще более неоднозначным. Анастасия решила развлечься с помощью популярного приложения и предстала перед подписчиками в образе мужчины. И все бы ничего, но речь Волочковой, то и дело прерывающаяся странным смехом, и ее гримасы  смутили пользователей.

"Настенька, не успели до дома доехать, уже опять вхлам накидались. Уж пьяной не лезьте в бочку. Протрезвейте и буди завтра побарахтайтесь. Сейчас с дороги ложитесь спать. Приятных вам сновидений", "и точно голосок подвыпивший, язычок плетется", "Не люблю комментировать , но пользуясь случаем как говорится ) Анастасия, на днях видела ваше сториз , каким же пьяненьким голосом вы там вещали... Прекращайте пить, женский алкоголизм штука очень жёсткая", "У вас всегда завтрак начинался с алкоголя", "Я просто в шоке!! 18 минут назад Анастасия показала очередное видео!! Неужели ни кого нет рядом, остановите ее, не смешно!... Есть ведь друзья у нее, пусть позвонят, успокоят человека! Искренне жаль ее..."

– поразились комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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